Нового главврача назначили в Бийской центральной горбольнице

23 марта замминистра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко представил коллективу Бийской центральной городской больницы нового главврача. Им стал Сергей Ковязин, сообщили в пресс-службе мэрии наукограда.

Как отмечает "Бийский рабочий", Ковязин переехал в Бийск из Красноярского края и осенью 2019 года возглавил горбольницу № 2. В период пандемии он был ответственным за организацию основного ковидного госпиталя в Бийской зоне. В конце мая 2020 года Ковязина назначили временным руководителем центральной районной больницы Бийского района, где расположился ковидный госпиталь.

Ранее сообщалось, что объединение барнаульских больниц № 11 ("Моторщики") и № 12 "Шинники" планируют завершить до 31 декабря 2021 года.