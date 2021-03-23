Товары fashion-индустрии могут подорожать в России к лету

Цены на одежду, обувь и аксессуары могут вырасти в России уже к летнему сезону. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что причиной этому стало подорожание материалов. Цена хлопка, например, выросла на 30-35%. Кроме того, у производителей увеличились расходы на логистику и на зарплату.

По мнению экспертов, торговые компании будут постепенно индексировать цены с целью не потерять трафик. Так они пытаются избежать событий предыдущего кризиса, когда крупные бренды повысили цену на товары сразу на 30%, что привело к резкому падению оборотов.

Ранее сообщалось, что правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги. Если рост цен будет опережать темпы инфляции, то министерства должны предложить стабилизирующие меры.