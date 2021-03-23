Почти 20 тысяч жителей Алтайского края заразились ОРВИ за неделю

За неделю с 15 по 21 марта в Алтайском крае ОРВИ заразились 19,9 тыс.человек (на 6% больше, чем на прошлой неделе). Среди заболевших дети до 14 лет составляют почти 64%.

"Среди заболевших ОРВИ за период с 15.03 по 21.03.2021 при лабораторных исследованиях регистрируется циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы и аденовирусы), циркуляция вирусов гриппа не установлена", – говорится в управлении Роспотребнадзора по Алтайском краю.

Ранее региональный Роспотребнадзор обратился к населению с призывом соблюдать меры профилактики, которые помогут снизить риск заболевания ОРВИ.