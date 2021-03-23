Власти Барнаула отнимают у собственников квартиры в аварийном доме

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал указ об изъятии земельного участка и жилья в доме по адресу Петра Сухова, 44. В документе отмечается, что это связано с неосуществлением сноса здания в указанный срок.

Принудительному изъятию подлежит земельный участок 945 квадратных метров, а также жилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в указанном доме. Все эти квартиры находятся в частной собственности.

Дом признали аварийным ещё в 2019 году, а теперь плановая дата сноса назначена на 2022 год. В здании числится один подъезд, восемь квартир и 23 жителя, которые должны получить компенсации или альтернативное жильё, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Ранее стало известно, что в 2021 году в Барнауле запланирован снос и расселение 11 аварийных домов. В 2020 году полностью расселили аварийные объекты по адресам: ул. Анатолия, 96, ул. Карагандинская, 15, ул. Никитина, 103, ул. Силикатная, 7.