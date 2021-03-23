Российского бойца ММА убили во время драки в ресторане

В Северной Осетии во время драки в ресторане был убит боец смешанного стиля (ММА) Алан Хадзиев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это трагическая случайность. Он приехал обвенчаться с супругой и сразу уехать обратно в Москву, где у него была подготовка к следующему бою. Друзья узнали, что он приехал, и пригласили в ресторан. Началась потасовка. Он получил удар в сердце, разнимая драку", – прокомментировал президент федерации MMA Северной Осетии Ибрагим Тибилов.

Сообщается, что по факту происшествия СК возбудил уголовное дело. Кроме Алана Хадзиева, злоумышленник ударил ножом ещё одного человека, состояние которого неизвестно.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Челябинске. 49-летний Артём Павлов был убит на своём рабочем месте – в магазине "Мир танков и самолётов".