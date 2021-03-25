Мэрия Барнаула не планирует продолжать благоустраивать аллею на Ленина

Администрация Барнаула в ближайшие несколько лет не планирует продолжать благоустраивать аллею на проспекте Ленина. Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции 23 марта.

В городском бюджете, по словам представителя мэрии, не предусмотрены средства на устройство плиточного покрытия на аллее Ленина от ул. Партизанской до ул. Гоголя. При этом, пояснил Шеломенцев, при определении дополнительного источника финансирования вопрос будет рассмотрен повторно.

Отметим, что в 2018 году на аллее проспекта Ленина от Молодёжной до улицы Партизанской были проведены работы по укладке плитки. На это из городского бюджета потратили около 26 миллионов рублей. У проекта были противники, которые жаловались на то, что из-за плитки неудобно будет ездить на самокатах. Однако за два года аллея стала одним из украшений центра города. Барнаульцы активно гуляют по ней в летнее время года. Бывший глава города Сергей Дугин ранее обещал журналистам, что власти намерены выложить плитку на аллее до Старого базара.



