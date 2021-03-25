Умники и умницы. "Ростелеком" наградил победителей IT-олимпиады в Барнауле

Барнаул попал в число 38 городов России, в которых прошла ежегодная федеральная олимпиада "Шаг в IT" среди учащихся 1-11 классов. "Ростелеком" принял участие в финальном этапе мероприятия, который проходил с 15 по 19 марта, и наградил победителей.

Организатором IT-олимпиады выступил филиал компьютерной академии "Шаг" в Барнауле. В соревнованиях участвовали более 200 алтайских школьников. Отборочный этап с тестированием на знание компьютерных технологий и основ информатики был в январе, и его успешно прошли 90 человек. После проведённых педагогами академии мастер-классов ребята решали задачи по информатике, алгоритмике и логике. В результате состязания в финал вышли 40 школьников.

По теме заключительного этапа олимпиады "Алтай – туристический регион" конкурсанты готовили индивидуальные цифровые проекты. Для повышения привлекательности туризма в регионе ученики начальных классов создавали презентации о достопримечательностях Барнаула и края, ученики 5-6 классов упражнялись в 3D-моделировании популярных туробъектов, а старшеклассники разрабатывали интерактивные проекты с таблицами и базами данных.

"Сотрудничество "Ростелекома" с академией и поддержка олимпиады – это возможность посмотреть на будущих IT-специалистов, рассказать им о компании, помочь определиться с выбором профессии. Как член жюри скажу, что проекты школьников были настолько интересными, что выбрать лучшие работы оказалось непросто", – рассказала ведущий специалист Алтайского филиала "Ростелекома", член жюри олимпиады Полина Азмеева.

Всем финалистам IT-олимпиады организаторы вручили грамоты, а тройке победителей в каждой возрастной категории – призовые сертификаты на обучение в филиале компьютерной академии "Шаг" в Барнауле.

"Ростелеком" подарил победителям сертификаты на бесплатный доступ к образовательному онлайн-сервису "Лицей", bluetooth-наушники, гарнитуры для смартфонов и сувениры.

"Наступает эпоха цифровизации, в которой уверенно будут себя чувствовать те, кто владеет IT-технологиями и постоянно развивается. Участники олимпиады "Шаг в IT" – уже большие молодцы. Они сделали шаг вперед и опережают по уровню знаний своих сверстников. Я желаю им удачи и успехов. Мы также благодарим партнёров за поддержку мероприятия и подготовку участникам достойных призов", – прокомментировал директор филиала компьютерной академии "Шаг" в Барнауле Антон Бирюков.

Напомним, "Шаг в IT" – это масштабная федеральная олимпиада для учащихся 1-11 классов, учителей в сфере общего, среднего и дополнительного образования и для средних школ. Организатор олимпиады – компьютерная академия "Шаг" (г. Москва). Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования РФ и Управления по делам молодёжи.