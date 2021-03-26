В Барнауле устранили обвал грунта на улице Попова

Работники коммунальных служб ликвидировали крупную яму, которая образовалась в результате обвала грунта на улице Попова, сообщает пресс-служба городской администрации в своём Telegram-канале.

Напомним, грунт обвалился 26 марта в районе перекрёстка с улицей Власихинской. Территорию оперативно оградили, чтобы избежать несчастных случаев.

Отметим, что минувшей осенью подобные инциденты происходили регулярно. Так, в сентябре фиксировали случаи обвала участков в Барнауле несколько раз. Очевидцы рассказывали о проблемах с асфальтом у "Пионера", между домами на Юрина и на проспекте Ленина.