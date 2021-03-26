Дату отчёта губернатора по итогам работы за 2020 год назначили в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представит отчёт о работе правительства за 2020 год депутатам краевого парламента 29 апреля. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на слова спикера АКЗС Александра Романенко.

Отметим, что в 2020 году большинством голосов народные избранники поддержали ежегодный отчёт губернатора. Ощутимый перевес (51 – за, 11 – против) был достигнут за счёт голосов единороссов.

29 апреля состоится уже третий отчёт Виктора Томенко. Прошлые аналогичные мероприятия также были запланированы на апрель, но второй доклад пришлось из-за пандемии перенести на май.

При экс-губернаторе Александре Карлине, который недавно попал под санкции Украины, отчёт главы региона перед Алтайским Заксобранием всегда представлялся в начале года: в январе или феврале.