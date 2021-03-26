Дату отчёта губернатора по итогам работы за 2020 год назначили в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представит отчёт о работе правительства за 2020 год депутатам краевого парламента 29 апреля. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на слова спикера АКЗС Александра Романенко.
Отметим, что в 2020 году большинством голосов народные избранники поддержали ежегодный отчёт губернатора. Ощутимый перевес (51 – за, 11 – против) был достигнут за счёт голосов единороссов.
29 апреля состоится уже третий отчёт Виктора Томенко. Прошлые аналогичные мероприятия также были запланированы на апрель, но второй доклад пришлось из-за пандемии перенести на май.
При экс-губернаторе Александре Карлине, который недавно попал под санкции Украины, отчёт главы региона перед Алтайским Заксобранием всегда представлялся в начале года: в январе или феврале.
Комментарии
что там слушать? то же самое и Франк сказал, все у нас хорошо, все замечательно...
а по факту, надо не слушать а глазками своими смотреть и желательно очки розовые снять чтобы всю прелесть было видно не только в розовых тонах.
Нищета, коррупция, убитая инфраструктура, не доступная медицина, высокая смертность и тд и тп можно этот список продолжать бесконечно
Согласен!!!
По вашему совету открыл глаза, около дома машину не куда поставить, обнищал народ, в торговых центрах не протолкнуться, нищий народ последние деньги на сухари тратит, нищие кинулись не дождавшись лета в южные страны, на последние деньги покутить по системе всё включено. Ещё шире открыть? Работать не пробовали? Страна ждёт инженеров, техников, бабы рожают блогеров))
Во-во!!!
26.03.2021 15:55
- гость -
Полиграф Полиграфович Шариков, здравствуйте! Простите сразу Вас не узнал. Вы на кнопки научились нажимать?
машины все в кредитах(в основном)
люди покупают еду только самую дешевую, поэтому очень популярны Дисконтеры
в торговых центрах в основном молодёжь тусит, так как дети не знают чем заняться, спортивные секции не всем родителям по карману. Например стоимость аренды льда для ребенка на коньках 10тыс в месяц.
стоимость мясо говядины на рынке 500р/кг, многие могут позволить себя побаловать говядиной с ЗП в 20тыс
комуналка 5тыс за однерку зимой выходит, пенсионер который получает 12тыс и половину отдает за ЖКХ а на остальные не знает что купить или еды или таблетки, поэтому с смертность такая среди пенсионеров
Вы уважаемый Полиграф Полиграфович куда посоветуете идти инженеру который окончил ВУЗ? у нас что в крае предприятия какие-то производственные работают? пара-тройка заводов тоже не резиновые, поэтому специалисты которые отучились стараются убежать из АК куда только глаза глядят (Почти 4 тысячи человек уехали из Алтайского края в январе 2021 года)