Пенсионеры под Барнаулом уже неделю живут без света, тепла и воды

Семья Богдан в селе Бобровка Первомайского района в одно мгновение лишилась почти всех благ цивилизации и живёт так уже неделю, после того как энергетики отключили дом от линии электропередачи за долги, сообщают "Вести Алтай".

Из-за отсутствия света не работает насосная скважина, а центральное водоснабжение к дому не подведено. По той же причине не функционирует и газовый котёл.

Пенсионеры, которых заподозрили в махинациях со счётчиком, с обвинениями не согласны. По их словам, они платили по счетам и ничего незаконного не предпринимали.

Подозрение пало на жильцов, когда прошла очередная плановая поверка прибора учёта.

"Он ещё не успел туда заглянуть, в ящик, где счётчик установлен, и уже говорит, мол, а у вас пломба антимагнитная нарушена, – заявил Василий Богдан. – Какая антимагнитная пломба, откуда она взялась? Мы за голову схватились: как так, никто туда не лазил. Ничего там не делал".

В результате семье начислили долг в размере 65 тысяч рублей, за неуплату отключили от электроэнергии.

Пенсионеры обратились в суд и первое дело выиграли. Однако апелляционная инстанция подтвердила правомерность действий энергетиков.

Представители ресурсоснабжающей компании уверены в своей правоте. По их словам, подобных дел очень много.

"Эта задолженность является обоснованной, так как имеется определение апелляционного суда", – подчеркнул начальник Новоалтайского отделения АО "Алтайкрайэнерго" Максим Бочарин.

В компании уточнили, что причиной повреждения антимагнитной пломбы стало воздействие магнитного поля, а это расценивается как использование магнита для уменьшения показаний счётчика. В подтверждение приводят результаты экспертизы. А у хозяев дома есть только их честное слово и чеки об оплате по счётчику.

"Алтайкрайэнерго" предложило пенсионерам индивидуальные условия погашения задолженности, но семья Богдан от них отказывается, так как считает, что ни в чём не виновата. Эту позицию они намерены будут отстаивать в суде, продолжая жить без света, тепла и воды.