Пенсионеры под Барнаулом уже неделю живут без света, тепла и воды

Семья Богдан в селе Бобровка Первомайского района в одно мгновение лишилась почти всех благ цивилизации и живёт так уже неделю, после того как энергетики отключили дом от линии электропередачи за долги, сообщают "Вести Алтай".
Из-за отсутствия света не работает насосная скважина, а центральное водоснабжение к дому не подведено. По той же причине не функционирует и газовый котёл.
Пенсионеры, которых заподозрили в махинациях со счётчиком, с обвинениями не согласны. По их словам, они платили по счетам и ничего незаконного не предпринимали.
Подозрение пало на жильцов, когда прошла очередная плановая поверка прибора учёта.
"Он ещё не успел туда заглянуть, в ящик, где счётчик установлен, и уже говорит, мол, а у вас пломба антимагнитная нарушена, – заявил Василий Богдан. – Какая антимагнитная пломба, откуда она взялась? Мы за голову схватились: как так, никто туда не лазил. Ничего там не делал".
В результате семье начислили долг в размере 65 тысяч рублей, за неуплату отключили от электроэнергии.
Пенсионеры обратились в суд и первое дело выиграли. Однако апелляционная инстанция подтвердила правомерность действий энергетиков.
Представители ресурсоснабжающей компании уверены в своей правоте. По их словам, подобных дел очень много.
"Эта задолженность является обоснованной, так как имеется определение апелляционного суда", – подчеркнул начальник Новоалтайского отделения АО "Алтайкрайэнерго" Максим Бочарин.
В компании уточнили, что причиной повреждения антимагнитной пломбы стало воздействие магнитного поля, а это расценивается как использование магнита для уменьшения показаний счётчика. В подтверждение приводят результаты экспертизы. А у хозяев дома есть только их честное слово и чеки об оплате по счётчику.
"Алтайкрайэнерго" предложило пенсионерам индивидуальные условия погашения задолженности, но семья Богдан от них отказывается, так как считает, что ни в чём не виновата. Эту позицию они намерены будут отстаивать в суде, продолжая жить без света, тепла и воды.
Комментарии
Чтож они там под Барнаулом сидят? Пусть наврех выходят. (сарказм)
Почему у Вас всё вечно происходит под крупными населёнными пунктами, а не в пригороде Новосибирска или пригороде Барнаула, или возле деревни Бобровка. Красноязычие какое-то не профессиональное.
Одна из самых "жирующих" организаций. Пришли на всё готовенькое ещё со времён Союза и стригут купоны!
А интересно какие доказательства есть что именно пенсионеры повредили магнитную пломбу? И была ли она вообще повреждена? И если повреждена то её могли и сами проверяльщики повредить легко. Да и вообще то что сработала магнитная пломба это говорит тока о том, что там было магнитное поле, а о том как оно возникло не говорит, а магнитное поле это не только магнит еслифчё!!!! Чёта походу какойто развод пенсионеров на бабло. Нада меньше драть с людей за электричество, чтобы таких мыслей даже не возникало, а то наверчивают пятьцен сверху на цену производителя!!!