Активисты показали масштаб вырубки тайги в Томской области на спутниковых снимках

Активисты общества "Защитим томскую тайгу" показали на спутниковых снимках вырубки леса за последние 10-15 лет. Фотографии опубликовали в Telegram-канале "Литвинов ЗТТ".

Снимки из космоса показывают масштаб вырубки леса – за это время в массиве появилось огромное количество "пробелов". Например, так выглядят леса Первомайского района в 2007 и 2020 году.

А так лесорубы "прошлись" по массиву в Зырянском районе, неподалёку от области Тукай. Снимки от 2009 и 2020 года.

"Восстановление же всего биогеоценоза тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления", – пишет автор.