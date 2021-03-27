Активисты показали масштаб вырубки тайги в Томской области на спутниковых снимках

Активисты общества "Защитим томскую тайгу" показали на спутниковых снимках вырубки леса за последние 10-15 лет. Фотографии опубликовали в Telegram-канале "Литвинов ЗТТ".
Снимки из космоса показывают масштаб вырубки леса – за это время в массиве появилось огромное количество "пробелов". Например, так выглядят леса Первомайского района в 2007 и 2020 году.
А так лесорубы "прошлись" по массиву в Зырянском районе, неподалёку от области Тукай. Снимки от 2009 и 2020 года.
"Восстановление же всего биогеоценоза тайги занимает сотни лет, что явственно говорит о том, что вырубка леса значительно превосходит возможности его восстановления", – пишет автор.
Комментарии
Наберите в гуглкартах "усть-илимск". И поищите эти квадраты. Даже искать не нужно. Все вырублено в радиусе 200 км.
Колониальная экономика трубы и лесоповала, для которой, по выражению Маргарэт Тэтчер, бывшей в прошлом веке премьер-министром Великобритании, достаточно 15 миллионов человек.
Вот к этому нас и ведут с фашистской методичностью.
Все на благо Китая. Порты Дальнего Востока завалены круглым лесом запрещенным к вывозу.
Предлагаю экоактивистам отказаться от дерева и бумаги.
Хрюн кому подхрюкиваешь?
28.03.2021 09:07
Вано
Запрет на вывоз с 2022 года. Пока только ограничения.
Бензоколонка, что поделать
28.03.2021 09:07
Вано
На благо друганов, сами знаете кого
28.03.2021 09:13
Хрюн
Предлагаю экоактивистам отказаться от дерева и бумаги.
-----------------
Много дерьма из этой бумаги делают. Всяческую рекламу, ненужные буклеты, плакаты, упаковку и прочую дрянь.
28.03.2021 13:42
- гость -
А при СССР? Там почтальон каждый будний день приносил кипу газет в каждый почтовый ящик. Одна газета "Правда" или "Труд" с пленумом или отчетом была в несколько больших страниц. Плюс полностью бумажная отчетность на любых предприятиях и в учреждениях. Минимум шкаф книг у каждой интеллигентной семьи.
По сравнению с теми временами сейчас мизер. Почтовые ящики практически пустые. Отчетность преимущественно автоматическая. Книги электронные.
зато экспорт леса в Москву, Китай, Халифат и прочие заграницы совсем даже не мизерный