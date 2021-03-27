Пожар в производственном здании произошёл в Барнауле

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в производственном помещении в здании на улице Автотранспортной, 55, произошёл в Барнауле. На момент прибытия спасателей из окон второго этажа шёл густой чёрный дым.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание возникло около 18:00. Для обнаружения очага спасатели задействовали два звена газодымозащитной службы.

Для тушения пожарные использовали три ствола большой мощности, а вода подавалась через магистральную линию и пожарный гидрант. В считанные минуты горящую мебель в помещении удалось потушить. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, в результате инцидента никто не пострадал. Причину устанавливают специалисты.