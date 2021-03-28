Пять случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки

В Республике Алтай за последние сутки выявили пять случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 16 644 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в воскресенье, 28 марта.

"Коронавирус подтвердился у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Онгудайского района, у жителя Усть-Коксинского района", – говорится в сообщении.

За весь период в регионе выздоровели 16 250 пациентов, в том числе трое – за последние сутки.

Летальных исходов за минувшие 24 часа в республике не зарегистрировали. Общее число смертей по-прежнему составляет 219.