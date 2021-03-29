БК "Барнаул" проведет домашний матч плей-офф второй Суперлиги

Первый домашний матч для баскетбольного клуба "Барнаул" в рамках плей-офф пройдет в краевой столице. Игра запланирована на 30 марта.

Матч состоится на арене СК "Победа". Соперником станет команда из Челябинска "Челбаскет". Зрителей ждет яркий поединок: в первом матче в Челябинске барнаульцы уступили с результатом 75:80. Таким образом, "Барнаулу" для выхода в полуфинал нужна победа с разницей в +6 очков и более.

Помимо самой игры, гостей матча ждут розыгрыши, подарки, фотоотчёт и яркая группа поддержки.

Напомним, обе команды – новички в Суперлиге 2. Главный тренер соперника – Евгений Сорокин, бывший ассистент главного тренера БК "Барнаул" Евгения Горева.

Начало матча: 30 марта в 19:00.

Адрес: Барнаул, ул. Антона Петрова, 146г, СК "Победа".

Вход свободный.