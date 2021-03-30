В Барнауле начали готовиться к открытию летних лагерей

Предстоящим летом в Барнауле планируют открыть 87 пришкольных и семь муниципальных загородных лагерей. Подготовка к этому уже началась. Также будут действовать онлайн-проекты для школьников, такие как "Умные каникулы", сообщает пресс-служба мэрии.

"В Барнауле предстоящим летом планируется открыть 87 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, которые будут посещать более 20 тысяч детей, а также семь муниципальных загородных лагерей. Совместно с центром занятости населения намечено трудоустроить более 1600 школьников, достигших 14-летнего возраста", – говорится в сообщении.

На капремонт и закупку необходимого оборудования для этих учреждений из городского бюджета выделили 3,4 млн рублей. Около 23 млн направили на финансирование летней оздоровительной кампании и трудоустройство школьников. Также 75,5 млн рублей выделили из краевого бюджета на софинансирование части стоимости путёвки.

В ближайшее время Роспотребнадзор обновит санитарные правила, в том числе по наполняемости лагерей и социальной дистанции. Что касается подбора персонала, то уже рекомендовано принимать либо вакцинированных от коронавируса людей, либо переболевших.

Заявочная кампания на приобретение путёвок в детские оздоровительные лагеря ведётся с 1 марта. По данным на 25 марта, в муниципальные лагеря подали 1311 заявок.