В Барнауле мнимый зоозащитник выманивал деньги на несуществующих животных

В Барнауле заключили под стражу 33-летнего гражданина Казахстана, который под видом зоозащитника обманным путём выманивал у людей деньги. Теперь мужчину будут судить, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, злоумышленник создавал группы в социальных сетях с тематикой о приютах домашних животных, где публиковались реквизиты банковских карт и абонентские номера, чтобы люди могли перечислять деньги.

"С фейковых страниц обвиняемый, манипулируя эмоциями людей в сфере зоозащиты, обращался с просьбой о сборе средств, ссылаясь на критическую ситуацию в приюте, связанную с отсутствием корма на протяжении нескольких дней либо отсутствием отопления в сильные морозы", – рассказали в пресс-службе.

При этом фотографии бездомных животных, которые злоумышленник прикреплял к постам, брал в интернете. Любители фауны переводили деньги на его счет, которые мужчина тратил на свои нужды. В результате от его действий пострадали как минимум 12 человек.