Аналитики: ипотечная квартира в Барнауле, сдаваемая посуточно, окупится за шесть лет

Сдача ипотечной квартиры в Барнауле посуточно и использование полученного дохода для погашения долга позволит закрыть кредит за шесть лет. Об этом сообщает портал "Авито Недвижимость".

"В сценарии с полной месячной загрузкой объекта недвижимости ипотеку удастся погасить за шесть лет в Барнауле, Омске и Красноярске. Новосибирцам и томичам потребуется семь лет, а жителям Горно-Алтайска – восемь. При неполной загрузке (21 день в месяц) срок окупаемости в сравнении с полной увеличивается на три-четыре года", – рассказали аналитики.

В качестве объекта исследования использовались однокомнатные квартиры в новостройках, так как они наиболее популярны в качестве покупки и сдачи в аренду. Расчёт производился по условиям программы субсидирования ипотеки под 6,5% годовых, которая будет действовать до июля 2021 года. Сейчас кредит на квартиру в новостройке можно оформить с первоначальным взносом от 15%.

В целом по России быстрее всего выплатить ипотеку удастся в Махачкале – три года, дольше всего в Москве – 20 лет.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артёма Кромочкина, вложения в жильё являются популярным способом дополнительного заработка. Посуточная аренда объекта позволяет получать большую прибыль, нежели сдача жилья на длительный срок.

Ранее сообщалось, что спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на четверть. При этом количество предложений значительно снизилось.