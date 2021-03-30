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Аналитики: ипотечная квартира в Барнауле, сдаваемая посуточно, окупится за шесть лет

, ИА "Амител"
Такой же срок понадобится арендодателям в Омске и Красноярске
Фото: focus.ua

Фото: focus.ua

Сдача ипотечной квартиры в Барнауле посуточно и использование полученного дохода для погашения долга позволит закрыть кредит за шесть лет. Об этом сообщает портал "Авито Недвижимость"

"В сценарии с полной месячной загрузкой объекта недвижимости ипотеку удастся погасить за шесть лет в Барнауле, Омске и Красноярске. Новосибирцам и томичам потребуется семь лет, а жителям Горно-Алтайска – восемь. При неполной загрузке (21 день в месяц) срок окупаемости в сравнении с полной увеличивается на три-четыре года", – рассказали аналитики.

В качестве объекта исследования использовались однокомнатные квартиры в новостройках, так как они наиболее популярны в качестве покупки и сдачи в аренду. Расчёт производился по условиям программы субсидирования ипотеки под 6,5% годовых, которая будет действовать до июля 2021 года. Сейчас кредит на квартиру в новостройке можно оформить с первоначальным взносом от 15%. 

В целом по России быстрее всего выплатить ипотеку удастся в Махачкале – три года, дольше всего в Москве – 20 лет. 

По словам руководителя направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артёма Кромочкина, вложения в жильё являются популярным способом дополнительного заработка. Посуточная аренда объекта позволяет получать большую прибыль, нежели сдача жилья на длительный срок. 

Ранее сообщалось, что спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на четверть. При этом количество предложений значительно снизилось.

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

30.03.2021 18:20
- гость -

За шесть окупится, а за два на смерть ее убьют

30.03.2021 18:25
- гость -

Похоже эти умники не учитывали коммуналку, амортизацию, ежедневную чистку унитаза, и т.д.

30.03.2021 20:23
- гость -

А налоги учли ? А риски просчитали ? Откуда такая точная информация ?

30.03.2021 20:41
"123

Где взять страждущих на сутки 365 в году. Раскройте бизнес-план.

30.03.2021 22:56
Botanik

Не все приезжие студенты смогут за 6 лет окупить ипотеку. А у любителей, на что намекают аналитики, давно уже есть пристреленные места для встреч.

31.03.2021 06:37
- гость -

В депрессивных регионах хорошо покупаются вложения в ритуальный бизнес, но туда не пустят, там уже всё поделено. Все остальное для лохов. Снизили ставки по ипотеке- выросла стоимость жилья.

31.03.2021 08:27
гость

я в теме, и с уверенностью говорю- это не реально!

31.03.2021 10:32
она

В промышленных городах, куда приглашают работников по контракту на год или больше, требуется такое жилье. А в нашем барнеаполе только студенты приезжие, им такое не по карману.

31.03.2021 12:39
- гость -

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31.03.2021 13:21
Горожанин

Хорошая попытка, но нет. Время этих схем ушло.

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