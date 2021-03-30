Аналитики: ипотечная квартира в Барнауле, сдаваемая посуточно, окупится за шесть лет

Сдача ипотечной квартиры в Барнауле посуточно и использование полученного дохода для погашения долга позволит закрыть кредит за шесть лет. Об этом сообщает портал "Авито Недвижимость".
"В сценарии с полной месячной загрузкой объекта недвижимости ипотеку удастся погасить за шесть лет в Барнауле, Омске и Красноярске. Новосибирцам и томичам потребуется семь лет, а жителям Горно-Алтайска – восемь. При неполной загрузке (21 день в месяц) срок окупаемости в сравнении с полной увеличивается на три-четыре года", – рассказали аналитики.
В качестве объекта исследования использовались однокомнатные квартиры в новостройках, так как они наиболее популярны в качестве покупки и сдачи в аренду. Расчёт производился по условиям программы субсидирования ипотеки под 6,5% годовых, которая будет действовать до июля 2021 года. Сейчас кредит на квартиру в новостройке можно оформить с первоначальным взносом от 15%.
В целом по России быстрее всего выплатить ипотеку удастся в Махачкале – три года, дольше всего в Москве – 20 лет.
По словам руководителя направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артёма Кромочкина, вложения в жильё являются популярным способом дополнительного заработка. Посуточная аренда объекта позволяет получать большую прибыль, нежели сдача жилья на длительный срок.
Ранее сообщалось, что спрос на аренду жилья в Барнауле вырос на четверть. При этом количество предложений значительно снизилось.
Комментарии
За шесть окупится, а за два на смерть ее убьют
Похоже эти умники не учитывали коммуналку, амортизацию, ежедневную чистку унитаза, и т.д.
А налоги учли ? А риски просчитали ? Откуда такая точная информация ?
Где взять страждущих на сутки 365 в году. Раскройте бизнес-план.
Не все приезжие студенты смогут за 6 лет окупить ипотеку. А у любителей, на что намекают аналитики, давно уже есть пристреленные места для встреч.
В депрессивных регионах хорошо покупаются вложения в ритуальный бизнес, но туда не пустят, там уже всё поделено. Все остальное для лохов. Снизили ставки по ипотеке- выросла стоимость жилья.
я в теме, и с уверенностью говорю- это не реально!
В промышленных городах, куда приглашают работников по контракту на год или больше, требуется такое жилье. А в нашем барнеаполе только студенты приезжие, им такое не по карману.
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Хорошая попытка, но нет. Время этих схем ушло.