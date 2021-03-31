Подземный паркинг, кровля для "тусовок", сад. Каким будет новый корпус АлтГУ на Сахарова

Новый корпус Алтайского госуниверситета, который собираются возвести на площади Сахарова, "завязан" на её архитектурном ансамбле. Об этом amic.ru рассказал руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг. Именно его проект победил в конкурсе на лучшее решение для университета. По словам автора, строительство учебного блока может занять около двух лет.

Облегчить, а не утяжелить

Главным мотиватором при разработке проекта для архитекторов стал существующий корпус "Д" (ул. Димитирова, 66). Он спроектирован в конце 70-х годов залуженным архитектором России Галиной Первушиной (она же – автор девятиэтажек в районе Нового рынка, здания барнаульского автовокзала и других объектов).

Этот корпус, по мнению Александра Деринга, – одно лучших зданий эпохи модернизма в Барнауле, и его нужно включать в перечень объектов культурного наследия.

"Существующий учебный блок – важный мотиватор, который мы учитывали. В новом корпусе будет актовый зал на 700 мест. Его удалось заглубить в землю, используя перепад рельефа и тем самым снимая визуальную нагрузку на площадь Сахарова. Переход между корпусом "Д" и новым зданием запроектирован двухуровневым, стеклянным, он не нанесёт визуального ущерба существующему блоку", – объясняет Деринг.

Архитектор отмечает, что на кровле над актовым залом предполагают установить скамейки, лавки и сделать дополнительную зону отдыха для студентов.

Из пояснительной записки к проекту:

Новый корпус состоит из двух блоков. В Северном корпусе ("А") располагаются учебные аудитории, вестибюль с гардеробными и переходом в актовый зал. Второй этаж используется для кафе, столовой, библиотеки и других общественных пространств. В Южном блоке ("Б") располагаются лаборатории и кабинеты. Со стороны ул. Димитрова организован въезд в двухуровневый подземный паркинг на 160 автомобилей. На последнем этаже размещаются инженерные коммуникации, зимний сад-оранжерея, обзорные площадки.

Сквер сохранить

Рядом с корпусом "Д", где развернётся строительство, заросли клёнов придётся вырубить. Ещё в 70-е годы эта территория была зарезервирована под стройку: когда проектировали здание, рядом с ним планировали построить ещё один высотный блок. Однако эти планы так и не осуществились, а пустырь зарос деревьями.

"Сквер появился как результат "долгостроя". За это время он зарос, стал одним из стихийных и незапланированных зелёных уголков города. Барнаульцы привыкли к этому месту, и мы учитывали это при разработке проекта. Поэтому спланировали его так, чтобы оставить место для благоустройства, посадок", – говорит архитектор.

Площадь рядом со зданиями облагородят: засеют газоном, сделают пешеходные дорожки, а также деревянный настил-эстраду. На территории установят скульптуры и светильники. Проектировщики предполагают, что в этом сквере студенты смогут организовывать концерты и другие мероприятия.

Теперь на основе выбранного проекта эксперты будут готовить техническую документацию (на этой уйдёт полгода), и только затем приступят к возведению здания.

"По предварительным оценкам, на строительство понадобится два года. Сначала разрабатывают проект организации производства, в котором точно рассчитывают сроки строительства. Но ориентировочно это где-то два года. Думаю, где-то к 2023-му мы увидим здание", – предполагает архитектор.

Прецедент для застройщиков

Конкурс проектов на лучшее здание АлтГУ, организованный бюро "АрхИ Групп" (компания в начале 2021 года выиграла аукцион на проектирование корпуса) взбодрил барнаульских архитекторов, говорит Александр Деринг. И такая практика интересна как проектным институтам, так и жителям города.

"Это мотивация к творчеству, это не заказной "человейник" спроектировать, тут работа творческая, голову надо ломать. Конкурсы тренируют архитекторов, а их отсутствие – это забвение. Мы очень страдаем из-за того, что не можем выразить архитектурные взгляды и проявить творческий потенциал", – объясняет Деринг.

Он считает, что такую практику могут перенять и строительные компании при разработке проектов ЖК. В этом случае город получит продуманные решения, которые украсят его, а не изуродуют.

"Этот опыт может сработать как пример, прецедент для застройщиков. Они смогут задуматься над проведением конкурса на градостроительную концепцию. Так компании смогут понимать, какое здание лучше всего построить в том или ином месте, какой этажности должен быть объект. А, может быть, это будет несколько зданий. Как только определится концепция, следует организовывать второй этап – архитектурный конкурс. На нём компании смогут предлагать варианты внешнего облика здания и планировочных решений. Конкурсы – это отличная практика, которую надо внедрять", – считает Деринг.

О том, какие проекты предлагали барнаульские архитекторы, читайте в нашем материале "Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова".