Подземный паркинг, кровля для "тусовок", сад. Каким будет новый корпус АлтГУ на Сахарова

Новый корпус Алтайского госуниверситета, который собираются возвести на площади Сахарова, "завязан" на её архитектурном ансамбле. Об этом amic.ru рассказал руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг. Именно его проект победил в конкурсе на лучшее решение для университета. По словам автора, строительство учебного блока может занять около двух лет.
Облегчить, а не утяжелить
Главным мотиватором при разработке проекта для архитекторов стал существующий корпус "Д" (ул. Димитирова, 66). Он спроектирован в конце 70-х годов залуженным архитектором России Галиной Первушиной (она же – автор девятиэтажек в районе Нового рынка, здания барнаульского автовокзала и других объектов).
Этот корпус, по мнению Александра Деринга, – одно лучших зданий эпохи модернизма в Барнауле, и его нужно включать в перечень объектов культурного наследия.
"Существующий учебный блок – важный мотиватор, который мы учитывали. В новом корпусе будет актовый зал на 700 мест. Его удалось заглубить в землю, используя перепад рельефа и тем самым снимая визуальную нагрузку на площадь Сахарова. Переход между корпусом "Д" и новым зданием запроектирован двухуровневым, стеклянным, он не нанесёт визуального ущерба существующему блоку", – объясняет Деринг.
Архитектор отмечает, что на кровле над актовым залом предполагают установить скамейки, лавки и сделать дополнительную зону отдыха для студентов.
Из пояснительной записки к проекту:
Новый корпус состоит из двух блоков. В Северном корпусе ("А") располагаются учебные аудитории, вестибюль с гардеробными и переходом в актовый зал. Второй этаж используется для кафе, столовой, библиотеки и других общественных пространств. В Южном блоке ("Б") располагаются лаборатории и кабинеты. Со стороны ул. Димитрова организован въезд в двухуровневый подземный паркинг на 160 автомобилей. На последнем этаже размещаются инженерные коммуникации, зимний сад-оранжерея, обзорные площадки.
Сквер сохранить
Рядом с корпусом "Д", где развернётся строительство, заросли клёнов придётся вырубить. Ещё в 70-е годы эта территория была зарезервирована под стройку: когда проектировали здание, рядом с ним планировали построить ещё один высотный блок. Однако эти планы так и не осуществились, а пустырь зарос деревьями.
"Сквер появился как результат "долгостроя". За это время он зарос, стал одним из стихийных и незапланированных зелёных уголков города. Барнаульцы привыкли к этому месту, и мы учитывали это при разработке проекта. Поэтому спланировали его так, чтобы оставить место для благоустройства, посадок", – говорит архитектор.
Площадь рядом со зданиями облагородят: засеют газоном, сделают пешеходные дорожки, а также деревянный настил-эстраду. На территории установят скульптуры и светильники. Проектировщики предполагают, что в этом сквере студенты смогут организовывать концерты и другие мероприятия.
Теперь на основе выбранного проекта эксперты будут готовить техническую документацию (на этой уйдёт полгода), и только затем приступят к возведению здания.
"По предварительным оценкам, на строительство понадобится два года. Сначала разрабатывают проект организации производства, в котором точно рассчитывают сроки строительства. Но ориентировочно это где-то два года. Думаю, где-то к 2023-му мы увидим здание", – предполагает архитектор.
Прецедент для застройщиков
Конкурс проектов на лучшее здание АлтГУ, организованный бюро "АрхИ Групп" (компания в начале 2021 года выиграла аукцион на проектирование корпуса) взбодрил барнаульских архитекторов, говорит Александр Деринг. И такая практика интересна как проектным институтам, так и жителям города.
"Это мотивация к творчеству, это не заказной "человейник" спроектировать, тут работа творческая, голову надо ломать. Конкурсы тренируют архитекторов, а их отсутствие – это забвение. Мы очень страдаем из-за того, что не можем выразить архитектурные взгляды и проявить творческий потенциал", – объясняет Деринг.
Он считает, что такую практику могут перенять и строительные компании при разработке проектов ЖК. В этом случае город получит продуманные решения, которые украсят его, а не изуродуют.
"Этот опыт может сработать как пример, прецедент для застройщиков. Они смогут задуматься над проведением конкурса на градостроительную концепцию. Так компании смогут понимать, какое здание лучше всего построить в том или ином месте, какой этажности должен быть объект. А, может быть, это будет несколько зданий. Как только определится концепция, следует организовывать второй этап – архитектурный конкурс. На нём компании смогут предлагать варианты внешнего облика здания и планировочных решений. Конкурсы – это отличная практика, которую надо внедрять", – считает Деринг.
О том, какие проекты предлагали барнаульские архитекторы, читайте в нашем материале "Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова".
Комментарии
кровля для тусовок? ну тогда уж и нумера для страждующих)))
"пустырь зарос деревьями"
Во как теперь преподносится?!
Деревья были высажен, это видно невооружённым взглядом.
Поздравляю жителей города и его гостей! К 2023 году мы увидим здание нового корпуса АлтГУ!
Проект отличный, в нём чувствуется традиция архитектурной преемственности и баланса с существующим архитектурным обликом сквера у главного корпуса университета. Кроме того, благодаря применению современных решений, новый корпус станет украшением всего ансамбля.
31.03.2021 14:47
гость
Да вы просто экстрасенс, я бы даже сказал экстрасекс)
Вы невооруженным взглядом такое видите)
А если ваш взгляд ещё и вооружить! Это ж вообще, капец всему настанет)
31.03.2021 14:44
- гость -
А сейчас там площадка для собачьих какашек.
31.03.2021 14:53
- гость -
сильно толсто. тоньше надо
31.03.2021 14:55
- гость -
Липы не могут расти зарослями, берёзки тоже, кусты сирени тоже высаживали (это то что уйдёт под снос), клён тоже был посажен в ряд со стороны Социалистического проспекта.
Вооружите, я не против
31.03.2021 14:56
- гость -
А сейчас там площадка для собачьих какашек.
Площадка для какашек, как раз за зданием администрации Алтайского края.
Срочно застроить?
31.03.2021 14:53
- гость -
Поздравляю жителей города и его гостей! К 2023 году мы увидим здание нового корпуса АлтГУ!
Не верно.
Поздравляем Землюкова и Деринга.
Землюков счастливый теперь человек! Добился своего.
Вот ведь гни... , всё никак не успакоются ! Деревья , в общем , всё же собираются вырубить , судя по картинке . Эстраду они построят вместо деревьев .Это что бы алкашам было удобней пиво халкать ? РадЕтели за город .Оставьте город в покое , хапуги .
И ещё интересно : если помещения универа будут сдавать в аренду ректора и других " строителей " посадят ? , ведь они используют площади не по назначению ( не для учебного процесса), а для наживы . А посадки понадобятся для отвлечения горожан и демонстрации , что власть за народ , ведь выборы будут на носу .
31.03.2021 15:02
- гость -
А от кого я рецензию слышу? Ты критик? А может ты журналист?
31.03.2021 15:08
- гость -
А ты никак не успокоишься, болезный...
Всё тебе аренды мерещатся)
У тебя если хоть один факт есть - озвучь его.
А если фактов нет, то самое время тебе заткнуть пасть.
31.03.2021 15:08
- гость -
Гражданин, про каких алкашей речь? Распитие спиртных напитков - административный проступок, за него штраф корячится.
Ещё вопрос: почему у главного корпуса никаких алкашей нет, а у нового корпуса они почему то обязательно возникнут?
15:08
Про какие помещения вы бред собираете? Кто и кому сдает в аренду? Про какие площади речь? Вы договор видели? Или как деньги передавали?
А где главный урбанист Абориген?! Он что махнул рукой? И кажется месный совсем сгинул, не хотелось бы его потерять....
Что за бред он несет, этот Деринг? Страшное здание будет, которое испортит прекрасное место.
31.03.2021 15:14
- гость -
Банфакс печатал
"Между тем в распоряжении ИА «Банкфакс» оказалась декларация Землюкова за 2019 год. В ней указано, что он тогда заработал 6,827 млн рублей, а его супруга - почти 300 тысяч рублей. Такой доход, в два раза превышающий ректорский, вероятно, частично можно объяснить бизнес-деятельностью Землюкова. По данным ЕГРЮЛ, он является одним из двух учредителей барнаульского ООО «Алтэкс», основным видом деятельности которого является аренда и управление недвижимостью."
31.03.2021 15:19
- гость -
Ла Боже упаси от этих чумачечших!Вы еще каллибрамхвия помяните, и ведь нарисуются, не сотрешь!))
31.03.2021 15:22
- гость -
Кто такой Дринг?
Он архитектор.
Про него статья на Вики есть.
Александр Деринг родился 26 ноября 1957 года в Томске. В 1972—1975 годах учился в томской средней школе № 18. В 1980 году после окончания Новосибирского инженерно-строительного института он приезжает по распределению в Барнаул.
С 1992 года Александр Деринг руководит собственной архитектурной мастерской «Классика». За это время было выполнено более пятисот авторских проектов, среди них — восстановленная Никольская церковь, храм Александра Невского, торговые комплексы «Европа», «Омега», «Поместье», «Пассаж», «Орион», бизнес-центр «Идеал», «Квадро-интерьер», реконструированные «Родина» и т. д.
Входил в состав Градостроительного совета при администрации Барнаула. Является инициатором сохранения и воссоздания комплекса сооружений Барнаульского сереброплавильного завода как памятника истории и архитектуры.
31.03.2021 15:26
гость
А компания Алтэкс связана с какими то помещениями АлтГУ?
И даже переиначу вопрос: а АлтГУ вообще есть сдаваемые в аренду помещения?
31.03.2021 15:37
- гость -
В здании на ул. Молодёжной - пр Ленина, три организации:
Сибсоцбанк, Мой бизнес многофункциональный центр, фонд развития Алтайского края
Но принадлежит ли эта часть здания АЛТГУ?!
31.03.2021 15:54
гость
Гость, раз тебе самому трудно, то дам тебе мануал: открываешь 2ГИС, смотришь адреса - Ленина, 61 - АГУ; Ленина, 61а - СибСоцБанк и прочее.
В здании АГУ нет ни одного адреса коммерческих предприятий.
31.03.2021 15:59
- гость -
Вот разобрались.
Сбивает с толку, что одно строение.
Периодически актовый зал корпуса "Д" сдают под проведение различных мероприятий сторонним организациям. Так, одно время там любили тусоваться представители одной известной навязчивостью косметический компании. У меня даже скриншоты расписания имеются, жаль только материалы с компьютера нельзя сюда прикрепить
Поражает иное. Ладно допустим вам очень захотелось построить на данном месте корпус. Прям невмоготу. Но ведь это можно сделать аккуратно: вписав будущее здание в существующий ансамбль, как это, например, сделали авторы проектов 000001 и 320230. Но, нет. Наплевав на мнение людей мы выберем наиболее отталкивающий, безликий и инородный вариант, который не только гарантированно уничтожит центр города, но и "подомнет" под себя край администрацию. Чтобы все знали: когда Землюков и Бочаров ловят рыбу в мутной воде - у них на пути лучше не стоять никому.
31.03.2021 16:07
Для тех кто в танке
Для политиканствующих пенсионеров: а с чего вы взяли, что ваше мнение имеет бОльший вес, чем мнение профессионального жюри, состоящее из действующих архитекторов-профессионалов?