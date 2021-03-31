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Подземный паркинг, кровля для "тусовок", сад. Каким будет новый корпус АлтГУ на Сахарова

, ИА "Амител"
Автор рассказал, что когда начнётся строительство здания и что будет со сквером
Проект нового корпуса АлтГУ / Разработка проекта: Александр Деринг / Мастерская 'Классика'

Проект нового корпуса АлтГУ / Разработка проекта: Александр Деринг / Мастерская "Классика"

Новый корпус Алтайского госуниверситета, который собираются возвести на площади Сахарова, "завязан" на её архитектурном ансамбле. Об этом amic.ru рассказал руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг. Именно его проект победил в конкурсе на лучшее решение для университета. По словам автора, строительство учебного блока может занять около двух лет.

Облегчить, а не утяжелить

Главным мотиватором при разработке проекта для архитекторов стал существующий корпус "Д" (ул. Димитирова, 66). Он спроектирован в конце 70-х годов залуженным архитектором России Галиной Первушиной (она же – автор девятиэтажек в районе Нового рынка, здания барнаульского автовокзала и других объектов).

Этот корпус, по мнению Александра Деринга, – одно лучших зданий эпохи модернизма в Барнауле, и его нужно включать в перечень объектов культурного наследия.

"Существующий учебный блок – важный мотиватор, который мы учитывали. В новом корпусе будет актовый зал на 700 мест. Его удалось заглубить в землю, используя перепад рельефа и тем самым снимая визуальную нагрузку на площадь Сахарова. Переход между корпусом "Д" и новым зданием запроектирован двухуровневым, стеклянным, он не нанесёт визуального ущерба существующему блоку", – объясняет Деринг.  

Архитектор отмечает, что на кровле над актовым залом предполагают установить скамейки, лавки и сделать дополнительную зону отдыха для студентов.

Из пояснительной записки к проекту:
Новый корпус состоит из двух блоков. В Северном корпусе ("А") располагаются учебные аудитории, вестибюль с гардеробными и переходом в актовый зал. Второй этаж используется для кафе, столовой, библиотеки и других общественных пространств. В Южном блоке ("Б") располагаются лаборатории и кабинеты. Со стороны ул. Димитрова организован въезд в двухуровневый подземный паркинг на 160 автомобилей. На последнем этаже размещаются инженерные коммуникации, зимний сад-оранжерея, обзорные площадки.

Сквер сохранить

Рядом с корпусом "Д", где развернётся строительство, заросли клёнов придётся вырубить. Ещё в 70-е годы эта территория была зарезервирована под стройку: когда проектировали здание, рядом с ним планировали построить ещё один высотный блок. Однако эти планы так и не осуществились, а пустырь зарос деревьями. 

"Сквер появился как результат "долгостроя". За это время он зарос, стал одним из стихийных и незапланированных зелёных уголков города. Барнаульцы привыкли к этому месту, и мы учитывали это при разработке проекта. Поэтому спланировали его так, чтобы оставить место для благоустройства, посадок", – говорит архитектор.

Площадь рядом со зданиями облагородят: засеют газоном, сделают пешеходные дорожки, а также деревянный настил-эстраду. На территории установят скульптуры и светильники. Проектировщики предполагают, что в этом сквере студенты смогут организовывать концерты и другие мероприятия.

Теперь на основе выбранного проекта эксперты будут готовить техническую документацию (на этой уйдёт полгода), и только затем приступят к возведению здания.

"По предварительным оценкам, на строительство понадобится два года. Сначала разрабатывают проект организации производства, в котором точно рассчитывают сроки строительства. Но ориентировочно это где-то два года. Думаю, где-то к 2023-му мы увидим здание", – предполагает архитектор.

Прецедент для застройщиков 

Конкурс проектов на лучшее здание АлтГУ, организованный бюро "АрхИ Групп" (компания в начале 2021 года выиграла аукцион на проектирование корпуса) взбодрил барнаульских архитекторов, говорит Александр Деринг. И такая практика интересна как проектным институтам, так и жителям города.

"Это мотивация к творчеству, это не заказной "человейник" спроектировать, тут работа творческая, голову надо ломать. Конкурсы тренируют архитекторов, а их отсутствие – это забвение. Мы очень страдаем из-за того, что не можем выразить архитектурные взгляды и проявить творческий потенциал", – объясняет Деринг.

Он считает, что такую практику могут перенять и строительные компании при разработке проектов ЖК. В этом случае город получит продуманные решения, которые украсят его, а не изуродуют. 

"Этот опыт может сработать как пример, прецедент для застройщиков. Они смогут задуматься над проведением конкурса на градостроительную концепцию. Так компании смогут понимать, какое здание лучше всего построить в том или ином месте, какой этажности должен быть объект. А, может быть, это будет несколько зданий. Как только определится концепция, следует организовывать второй этап – архитектурный конкурс. На нём компании смогут предлагать варианты внешнего облика здания и планировочных решений. Конкурсы – это отличная практика, которую надо внедрять", – считает Деринг.

О том, какие проекты предлагали барнаульские архитекторы, читайте в нашем материале "Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

31.03.2021 14:44
- гость -

кровля для тусовок? ну тогда уж и нумера для страждующих)))

31.03.2021 14:47
гость

"пустырь зарос деревьями"

Во как теперь преподносится?!
Деревья были высажен, это видно невооружённым взглядом.

31.03.2021 14:53
- гость -

Поздравляю жителей города и его гостей! К 2023 году мы увидим здание нового корпуса АлтГУ!
Проект отличный, в нём чувствуется традиция архитектурной преемственности и баланса с существующим архитектурным обликом сквера у главного корпуса университета. Кроме того, благодаря применению современных решений, новый корпус станет украшением всего ансамбля.

31.03.2021 14:55
- гость -

31.03.2021 14:47
гость
Да вы просто экстрасенс, я бы даже сказал экстрасекс)
Вы невооруженным взглядом такое видите)
А если ваш взгляд ещё и вооружить! Это ж вообще, капец всему настанет)

31.03.2021 14:56
- гость -

31.03.2021 14:44
- гость -
А сейчас там площадка для собачьих какашек.

31.03.2021 15:02
- гость -


31.03.2021 14:53
- гость -


сильно толсто. тоньше надо

31.03.2021 15:02
гость


31.03.2021 14:55
- гость -

Липы не могут расти зарослями, берёзки тоже, кусты сирени тоже высаживали (это то что уйдёт под снос), клён тоже был посажен в ряд со стороны Социалистического проспекта.

Вооружите, я не против

31.03.2021 15:04
- гость -


31.03.2021 14:56
- гость -
А сейчас там площадка для собачьих какашек.

Площадка для какашек, как раз за зданием администрации Алтайского края.
Срочно застроить?

31.03.2021 15:05
гость


31.03.2021 14:53
- гость -
Поздравляю жителей города и его гостей! К 2023 году мы увидим здание нового корпуса АлтГУ!

Не верно.
Поздравляем Землюкова и Деринга.
Землюков счастливый теперь человек! Добился своего.

31.03.2021 15:08
- гость -

Вот ведь гни... , всё никак не успакоются ! Деревья , в общем , всё же собираются вырубить , судя по картинке . Эстраду они построят вместо деревьев .Это что бы алкашам было удобней пиво халкать ? РадЕтели за город .Оставьте город в покое , хапуги .
И ещё интересно : если помещения универа будут сдавать в аренду ректора и других " строителей " посадят ? , ведь они используют площади не по назначению ( не для учебного процесса), а для наживы . А посадки понадобятся для отвлечения горожан и демонстрации , что власть за народ , ведь выборы будут на носу .

31.03.2021 15:08
- гость -

31.03.2021 15:02
- гость -
А от кого я рецензию слышу? Ты критик? А может ты журналист?

31.03.2021 15:11
- гость -

31.03.2021 15:08
- гость -
А ты никак не успокоишься, болезный...
Всё тебе аренды мерещатся)
У тебя если хоть один факт есть - озвучь его.
А если фактов нет, то самое время тебе заткнуть пасть.

31.03.2021 15:13
- гость -

31.03.2021 15:08
- гость -
Гражданин, про каких алкашей речь? Распитие спиртных напитков - административный проступок, за него штраф корячится.
Ещё вопрос: почему у главного корпуса никаких алкашей нет, а у нового корпуса они почему то обязательно возникнут?

31.03.2021 15:14
- гость -

15:08
Про какие помещения вы бред собираете? Кто и кому сдает в аренду? Про какие площади речь? Вы договор видели? Или как деньги передавали?

31.03.2021 15:19
- гость -

А где главный урбанист Абориген?! Он что махнул рукой? И кажется месный совсем сгинул, не хотелось бы его потерять....

31.03.2021 15:22
- гость -

Что за бред он несет, этот Деринг? Страшное здание будет, которое испортит прекрасное место.

31.03.2021 15:26
гость


31.03.2021 15:14
- гость -

Банфакс печатал

"Между тем в распоряжении ИА «Банкфакс» оказалась декларация Землюкова за 2019 год. В ней указано, что он тогда заработал 6,827 млн рублей, а его супруга - почти 300 тысяч рублей. Такой доход, в два раза превышающий ректорский, вероятно, частично можно объяснить бизнес-деятельностью Землюкова. По данным ЕГРЮЛ, он является одним из двух учредителей барнаульского ООО «Алтэкс», основным видом деятельности которого является аренда и управление недвижимостью."

31.03.2021 15:26
- гость -

31.03.2021 15:19
- гость -
Ла Боже упаси от этих чумачечших!Вы еще каллибрамхвия помяните, и ведь нарисуются, не сотрешь!))

31.03.2021 15:27
- гость -

31.03.2021 15:22
- гость -
Кто такой Дринг?
Он архитектор.
Про него статья на Вики есть.
Александр Деринг родился 26 ноября 1957 года в Томске. В 1972—1975 годах учился в томской средней школе № 18. В 1980 году после окончания Новосибирского инженерно-строительного института он приезжает по распределению в Барнаул.

С 1992 года Александр Деринг руководит собственной архитектурной мастерской «Классика». За это время было выполнено более пятисот авторских проектов, среди них — восстановленная Никольская церковь, храм Александра Невского, торговые комплексы «Европа», «Омега», «Поместье», «Пассаж», «Орион», бизнес-центр «Идеал», «Квадро-интерьер», реконструированные «Родина» и т. д.

Входил в состав Градостроительного совета при администрации Барнаула. Является инициатором сохранения и воссоздания комплекса сооружений Барнаульского сереброплавильного завода как памятника истории и архитектуры.

31.03.2021 15:37
- гость -

31.03.2021 15:26
гость
А компания Алтэкс связана с какими то помещениями АлтГУ?
И даже переиначу вопрос: а АлтГУ вообще есть сдаваемые в аренду помещения?

31.03.2021 15:54
гость


31.03.2021 15:37
- гость -

В здании на ул. Молодёжной - пр Ленина, три организации:
Сибсоцбанк, Мой бизнес многофункциональный центр, фонд развития Алтайского края

Но принадлежит ли эта часть здания АЛТГУ?!

31.03.2021 15:59
- гость -

31.03.2021 15:54
гость

Гость, раз тебе самому трудно, то дам тебе мануал: открываешь 2ГИС, смотришь адреса - Ленина, 61 - АГУ; Ленина, 61а - СибСоцБанк и прочее.
В здании АГУ нет ни одного адреса коммерческих предприятий.

31.03.2021 16:07
гость


31.03.2021 15:59
- гость -

Вот разобрались.
Сбивает с толку, что одно строение.

31.03.2021 16:07
Для тех кто в танке

Периодически актовый зал корпуса "Д" сдают под проведение различных мероприятий сторонним организациям. Так, одно время там любили тусоваться представители одной известной навязчивостью косметический компании. У меня даже скриншоты расписания имеются, жаль только материалы с компьютера нельзя сюда прикрепить

Поражает иное. Ладно допустим вам очень захотелось построить на данном месте корпус. Прям невмоготу. Но ведь это можно сделать аккуратно: вписав будущее здание в существующий ансамбль, как это, например, сделали авторы проектов 000001 и 320230. Но, нет. Наплевав на мнение людей мы выберем наиболее отталкивающий, безликий и инородный вариант, который не только гарантированно уничтожит центр города, но и "подомнет" под себя край администрацию. Чтобы все знали: когда Землюков и Бочаров ловят рыбу в мутной воде - у них на пути лучше не стоять никому.

31.03.2021 16:14
- гость -

31.03.2021 16:07
Для тех кто в танке
Для политиканствующих пенсионеров: а с чего вы взяли, что ваше мнение имеет бОльший вес, чем мнение профессионального жюри, состоящее из действующих архитекторов-профессионалов?

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