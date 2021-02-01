"Край вымирает": проектировщик объяснил, зачем Барнаулу нужен новый корпус АлтГУ

Барнаульская компания "АрхИ Групп" выиграла аукцион на проектирование нового корпуса Алтайского госуниверситета. Стартовая цена лота составляла 25 млн рублей, победитель согласился выполнить работы за 19 млн. Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок. Руководитель "АрхИ Групп" Андрей Суртаев рассказал "Толку", почему взялся за проектировку здания. Протестующим же архитектор предложил спасать спальные районы края и не мешать развитию Алтайского края, из которого молодые специалисты уезжают из-за отсутствия нормальных и современных зданий.

Как пояснил в интервью Суртаев, противники строительства – это противники развития города. Якобы они решили, что они лучше всех знают, как надо строить, не имея на это ни опыта, ни знаний, ни образования.

По мнению архитектора, это совершенно неправильная позиция, поскольку сквер, где появится корпус, не пользуется популярностью у барнаульцев. Даже место на карте 2ГИС не зеленое на данном участке. Суртаев уверен, что Барнаул должен развиваться. Из региона уезжают молодые специалисты. В том числе – из-за плохого образования и отсутствия современных корпусов.

"Мне не нравится, что Алтайский край вымирает. Официальный прогноз Алтайкрайстата по убыли населения – 500 тыс. человек к 2036 году. Даже в Барнауле последние два года сокращается население, хотя до этого росло за счет мигрантов из СНГ и внутренних – из Залесово, Рубцовска, Бийска и т. д. Так и дальше будет, потому что оснований для обратного процесса нет. Региональный продукт не растет, новые производства не открываются. А как задерживать людей? Я вчера подписал заявление на увольнение человеку. Он два года после института, у него зарплата была 80 тыс. рублей, но он хочет в Москву – туда, где жизнь кипит. Из 30 человек, которых я два года назад забрал из вуза на работу, остались только 10. Остальные уехали. Молодежь можно удержать только хорошими вузами и квалифицированной работой", – пояснил архитектор.

В качестве положительного примера современных корпусов Андрей Суртаев привел в интервью здание РАНХиГС. Оно современное и функциональное.

"Я учился в "Политехе", и у меня такого не было. Я этой осенью был в корпусах, а там двери до сих пор масляной краской покрашены. Какие архитекторы и проектировщики в такой среде вырастут? Я дал задание студентам, которые в прошлом году закончили "Политех", нарисовать однопролетную балку с эпюрой момента. Никто не справился! Это как если бы выпускник школы не умел толком писать. Это для сравнения качества образования. Посмотрите, какими темпами развиваются вузы в соседних регионах. Вы знаете, что, например, в томском "Политехе" есть маленький атомный реактор? А у нас? За 30 лет один корпус "Политех" построил и все", – рассказал изданию проектировщик.

Каким будет новый корпус – представитель "АрхИ Групп" пока не знает. Однозначно оно будет интересным и "впишется" в архитектурный ансамбль Барнаула. При разработке концепции будут учитываться мнения других архитекторов и урбанистов, включая Александра Деринга, Сергея Черепанова, Кирилла Храбрых и многих других.

"Если архитекторы прошлого посмотрят на копию своих работ, они наверняка скажут: "Вы зачем так делаете? У вас же есть эффективный утеплитель, железобетон, алюминий и другие современные технологии. Зачем вы строите по нашим технологиям, им уже 100 лет, у вас такие технические возможности, а вы пытаетесь копировать нас? Вы зачем на носилках несете бетон, ведь есть кран". Все должно быть органично. Да, надо не испортить то, что есть, но это не значит, что делать надо так же", – добавил Андрей Суртаев.

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.