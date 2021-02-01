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"Край вымирает": проектировщик объяснил, зачем Барнаулу нужен новый корпус АлтГУ

, ИА "Амител"
Здание спроектирует компания "АрхИ Групп" Андрея Суртаева
Фото: 'Толк'

Фото: "Толк"

Барнаульская компания "АрхИ Групп" выиграла аукцион на проектирование нового корпуса Алтайского госуниверситета. Стартовая цена лота составляла 25 млн рублей, победитель согласился выполнить работы за 19 млн. Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок. Руководитель "АрхИ Групп" Андрей Суртаев рассказал "Толку", почему взялся за проектировку здания. Протестующим же архитектор предложил спасать спальные районы края и не мешать развитию Алтайского края, из которого молодые специалисты уезжают из-за отсутствия нормальных и современных зданий.

Как пояснил в интервью Суртаев, противники строительства – это противники развития города. Якобы они решили, что они лучше всех знают, как надо строить, не имея на это ни опыта, ни знаний, ни образования.

По мнению архитектора, это совершенно неправильная позиция, поскольку сквер, где появится корпус, не пользуется популярностью у барнаульцев. Даже место на карте 2ГИС не зеленое на данном участке. Суртаев уверен, что Барнаул должен развиваться. Из региона уезжают молодые специалисты. В том числе – из-за плохого образования и отсутствия современных корпусов.

"Мне не нравится, что Алтайский край вымирает. Официальный прогноз Алтайкрайстата по убыли населения – 500 тыс. человек к 2036 году. Даже в Барнауле последние два года сокращается население, хотя до этого росло за счет мигрантов из СНГ и внутренних – из Залесово, Рубцовска, Бийска и т. д. Так и дальше будет, потому что оснований для обратного процесса нет. Региональный продукт не растет, новые производства не открываются. А как задерживать людей? Я вчера подписал заявление на увольнение человеку. Он два года после института, у него зарплата была 80 тыс. рублей, но он хочет в Москву – туда, где жизнь кипит. Из 30 человек, которых я два года назад забрал из вуза на работу, остались только 10. Остальные уехали. Молодежь можно удержать только хорошими вузами и квалифицированной работой", – пояснил архитектор.

В качестве положительного примера современных корпусов Андрей Суртаев привел в интервью здание РАНХиГС. Оно современное и функциональное.

"Я учился в "Политехе", и у меня такого не было. Я этой осенью  был в корпусах, а там двери до сих пор масляной краской покрашены. Какие архитекторы и проектировщики в такой среде вырастут? Я дал задание студентам, которые в прошлом году закончили "Политех", нарисовать однопролетную балку с эпюрой момента. Никто не справился! Это как если бы выпускник школы не умел толком писать. Это для сравнения качества образования. Посмотрите, какими темпами развиваются вузы в соседних регионах. Вы знаете, что, например, в томском "Политехе" есть маленький атомный реактор? А у нас? За 30 лет один корпус "Политех" построил и все", – рассказал изданию проектировщик.

Каким будет новый корпус – представитель "АрхИ Групп" пока не знает. Однозначно оно будет интересным и "впишется" в архитектурный ансамбль Барнаула. При разработке концепции будут учитываться мнения других архитекторов и урбанистов, включая Александра Деринга, Сергея Черепанова, Кирилла Храбрых и многих других.

"Если архитекторы прошлого посмотрят на копию своих работ, они наверняка скажут: "Вы зачем так делаете? У вас же есть эффективный утеплитель, железобетон, алюминий и другие современные технологии. Зачем вы строите по нашим технологиям, им уже 100 лет, у вас такие технические возможности, а вы пытаетесь копировать нас? Вы зачем на носилках несете бетон, ведь есть кран". Все должно быть органично. Да, надо не испортить то, что есть, но это не значит, что делать надо так же", – добавил Андрей Суртаев.

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Барнаульские активисты – историк Данил Дегтярев, журналист Юрий Красильников, общественник Игорь Берг и другие – выступили против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр Барнаула.

В АлтГУ обещают, что новое строение не только не испортит центр города, а, напротив, украсит его. Согласно первым эскизам, в здании появятся современные лаборатории, просторные учебные аудитории, коворкинг-центры, музейный комплекс, летняя терраса с озеленением, концертный зал на 700 мест, научная библиотека, а также большая столовая. Общая площадь застройки составит 2400 квадратных метров, а площадь здания – 22 850 кв. м.

Подробнее о проекте нового корпуса читайте в нашем большом материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.02.2021 16:53
- гость -

Вот дурак! За деньги на всё готов.

1.02.2021 16:56
- гость -

С образованием АлтГУ можно уехать разве, что в Таджикистан или Туркменистан. В европейских странах дипломом АлтГУ можно подтереться.

1.02.2021 17:01
- гость -

Если край прозябает в нищете и отсутствие рабочих мест, то никакие современные здания не помогут!

1.02.2021 17:13
- гость -

Благодаря таким архитекторам жизнь в городе становится крайне некомфортной.

1.02.2021 17:15
- гость -

1.02.2021 16:56
- гость -
С образованием АлтГУ можно уехать разве, что в Таджикистан или Туркменистан. В европейских странах дипломом АлтГУ можно подтереться.


сам то чего окончил?)))

1.02.2021 17:15
- гость -

какое смешное лицо))

1.02.2021 17:16
Вано

Что мешает построить за пр. Комсомольским немного расчитив местные фавеллы?

1.02.2021 17:17
гiсть

"Край вымирает" --> "Барнаулу нужно здание"
В огороде бузина, а в Киеве — дядька

1.02.2021 17:18
- гость -

Абсолютно нелогичный товарисч. Нет никакой прямой связи между новым корпусом и отъездом молодёжи из края. Я вообще никогда не понимал, чем занимается АлтГУ. В советское время основная часть его выпускниковшла работать учителями. Но простите, для этого есть пед. А сейчас - менеджерами торговых залов? Да ему не новый корпус нужно строить, а существующие в два раза сокращать вместе с количеством студентов и преподавателей. Ну не требуется стране такого количества людей с высшим, притянутым за уши, образованием. И для построения эпюры крутящих моментов не нужен ни новый корпус, ни пластиковые двери, ни реактор. А всего-то грамотный преподаватель и жадный до знаний, а не ночных клубов и митингов, студент.

1.02.2021 17:18
- гость -

До открытия архитектурного факультета АлтГТУ в Барнауле работали профессиональные зодчие. Это видно по городским зданиям. А теперь даже дорожки прямые спроектировать не могут. Все видели благоустройство на Г.Исакова и во дворах. Позор!

1.02.2021 17:31
- гость -

Эта швондеровая собака наверно окончила швейцарский кулинарный техникум?

1.02.2021 17:32
- гость -

Аааа. Так это просто мы не соображаем... А то я уже думал это нам всем мавзолей такой строить собираются, в центре...

1.02.2021 17:34
- гость -

Во! точно, назвать его в народе - Мавзолей

1.02.2021 17:38
- гость -

если москва дает денег на центр, то и стройте за комсомольским
центрее не бывает

1.02.2021 17:39
- гость -

Какой-то делириумный бред в качестве обоснования.

1.02.2021 17:54
gorca

Я дал задание студентам, которые в прошлом году закончили "Политех", нарисовать однопролетную балку с эпюрой момента. Никто не справился!

Стемняюсь спросить как сочетается сопромат с дверями,покрашенными маслянной краской?Может в этом случае мозгов не хватает,а не пластиковых дверей?

1.02.2021 17:54
- гость -

-молодые специалисты уезжают из-за отсутствия нормальных и современных зданий.
-двери до сих пор масляной краской покрашены. Какие архитекторы и проектировщики в такой среде вырастут? Я дал задание студентам, которые в прошлом году закончили "Политех", нарисовать однопролетную балку с эпюрой момента.
-сквер, где появится корпус, не пользуется популярностью у барнаульцев.

Бог ты мой, а нагородил-то, чушь на чуши и чушкой погоняет
Ну, конечно, как построит щас здание, как начнет молодежь оставаться, заживем, е-мое

Уж не знаю, какой он архитектор, а говорить-явно не его конек

1.02.2021 17:55
Гость

Плохое образование- не от корпуса зависит, а от лени студентов и попульстительства преподавателей. Великий Рихтер(пианист) учился в консерватории и спал в концертном зале под роялем. Это не помешало ему стать великим. А Ломоносов- пешком ушедший в Академию?

1.02.2021 17:56
маша

Там где цель - деньги, смыслы и совесть растворяются в тумане.
Руки прочь от сквера!

1.02.2021 17:58
gorca

Еще один корпус,еще куча народа в продавцы,водители и охранники!!! Деньгиродительские на ветер(на обучение).Ну не нужны ни в Барнауле,ни в стране "специалисты" ,со знаниями,описанными в статье!!!

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