В Бийском районе определились с кандидатами на пост главы

На пост главы Бийского района претендуют шесть человек. Об этом сообщает "Политсибру".

Документы подали:

Денис Артёмов (директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов). Андрей Ткачёв (глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района). Александр Сирин (начальник отдела маркетинга газеты "Моя земля" Бийского района). Владимир Мальцев (заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации). Александр Крючковский (начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска). Сергей Власов (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района).

Источники издания предполагают, что больше всего шансов имеет Денис Артёмов. Он самый молодой кандидат (38 лет).

О том, что председатель Бийского района Алтайского края Владимир Трухин подал заявление об отставке, стало известно 5 февраля. Одной из возможных причин называлось то, что весной 2020-го депутаты краевого Заксобрания, Бийского райсовета и председатели местных сёл жаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на его работу.