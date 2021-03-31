В Бийском районе определились с кандидатами на пост главы

На пост главы Бийского района претендуют шесть человек. Об этом сообщает "Политсибру".
Документы подали:
- Денис Артёмов (директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов).
- Андрей Ткачёв (глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района).
- Александр Сирин (начальник отдела маркетинга газеты "Моя земля" Бийского района).
- Владимир Мальцев (заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации).
- Александр Крючковский (начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска).
- Сергей Власов (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района).
Источники издания предполагают, что больше всего шансов имеет Денис Артёмов. Он самый молодой кандидат (38 лет).
О том, что председатель Бийского района Алтайского края Владимир Трухин подал заявление об отставке, стало известно 5 февраля. Одной из возможных причин называлось то, что весной 2020-го депутаты краевого Заксобрания, Бийского райсовета и председатели местных сёл жаловались губернатору Алтайского края Виктору Томенко на его работу.
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