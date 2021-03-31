Двух российских дипломатов выслали из Италии

МИД Италии объявил о высылке двух российских дипломатов, якобы причастных по делу о шпионаже, пишет РИА Новости. Ранее в Италии задержали российского военного, которого заподозрили в шпионаже.

Глава итальянского дипломатического ведомства рассказал, что в МИД вызвали российского посла, которому выразили "решительный протест".

"Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно", – прокомментировали ситуацию в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря посольства России.