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Власти Барнаула объяснили, как завхоз стал директором лицея

, ИА "Амител"
Перестановка связана с уходом в декрет руководителя образовательного учреждения
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула прокомментировали опасения родителей и учителей лицея № 27 по поводу назначения директором Андрея Тупякова, который до этого был завхозом и не имеет педагогического образования. Об этом сообщает "Алтапресс".

"Директор гимназии посещает уроки учителей, делает их анализ, даёт оценку всем внеклассным мероприятиям, качеству нравственного, патриотического воспитания, выступает с анализом работы коллектива на общих родительских собраниях", – написали авторы в обращении к министру образования Максиму Костенко.

Они считают, что человек без педагогического образования может не справиться с такими обязанностями. По мнению авторов обращения, в лицее есть много достойных учителей, которые могли бы заменить предыдущего руководителя образовательного учреждения.

В городской администрации на это ответили, что завхоз лишь временно исполняет обязанности директора. Окончательное решение по поводу кандидатуры главы школы примут в мае.

"Вопрос о назначении Тупякова А.В. на должность директора не рассматривается, – констатировали в мэрии. – Новый директор гимназии № 27 будет назначен в мае".

Власти Барнаула уточнили, что предыдущий директор Наталья Дудко ушла в декрет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2021 12:53
- гость -

.....Ушла в декретный отпуск так неожиданно , что комитет по образованию администрации г. Барнаула оказался в ситуации непонятной. А что делать? Хоть кого , жаль не рассматривали персонал техничек и.сантехника. И о чём толь думает мэрия?

1.04.2021 12:55
- гость -

Вообще-то, в любой нормальной школе всегда есть хотя бы один завуч.

1.04.2021 12:59
гiсть

как будто завхоз - это плохо
и разве хозяйственник не может управлять школой? учитель лучше справится? который общается в основном с детьми)))

1.04.2021 13:03
Виктор

Хорошо, что эта ситуация разрешилась!

1.04.2021 13:09
гость

1.04.2021 12:59
гiсть
как будто завхоз - это плохо
и разве хозяйственник не может управлять школой? учитель лучше справится? который общается в основном с детьми)))

Ну вот Вы и разрешили вопрос с кадрами. А то не найдут то мэра, то министра. А так ЗАВХОЗ наше все!!!

1.04.2021 13:10
- гость -

Хотелось бы узнать кого нужно родителям на место директора?
Там реально только завхоз в лидерах

1.04.2021 13:17
- гость -

1апреля??

1.04.2021 13:21
гiсть

хоть и 1 апреля, но шутка грустная получилась. гуманитарии, что с них взять

1.04.2021 13:23
гость

1.04.2021 13:10
- гость -
Хотелось бы узнать кого нужно родителям на место директора?
Там реально только завхоз в лидерах

Мнение этого завхоза, не ??????

1.04.2021 13:32
- гость -

Не знаю, хорошо этот завхоз знает вопрос или нет, но точно знаю, что профильное образование - не показатель. Вполне возможно, что те учителя, которые там работают не годятся на должность Руководителя.

1.04.2021 13:40
- гость -

что за бред, какой завхоз, там же завучи есть и они становятся и.о. директора

1.04.2021 13:40
- гость -

1.04.2021 13:23
гость

Вам гражданочка в декрете так нельзя волноваться

1.04.2021 14:02
- гость -

Завхоз - заместитель директора. Директор в основном занят административно-хозяйственными вопросами. Учебным процессом практически не руководит. Поэтому логично временно поставить хозяйственника.

1.04.2021 14:31
- гость -

1.04.2021 14:02
- гость -


бедная 27 школа... в какую дыру ее превратил последний директор ВПП...

а вообще то интересно )) как так у нас в школе директор алгебру вела у старшеклассников, это самый ответственные год, выпускные классы??

в 27 пирожков вообще там штаны протирал, а нормальный директор не только участвует в образовательном процессе но и служит примером и образцом для коллег

назначайте историка Андрея Алексеевича директором, он достойный кандидат!!!

1.04.2021 14:48
- гость -

Завхоз крайний человек, который может стать ио, хотя назначение тупякова хоть и временное многим вполне понятно. Директор обр учреждения это не только человек, отвечающий за текущее содержание здания, у него широкий функционал, думаю, он должен быть в теме образовательного процесса. Иначе как ему руководить персоналом, основная масса которого педработники

1.04.2021 14:53
- гость -

Система отрицательного отбора - основа всей нашей коррумпированной страны. Продвигаются самые twoые. Поэтому я ничуть не удивлен. Самый главный тупень - бункерный дед, который боится, что ему влетит за его деяния и поэтому пойдет на 5 срок.

1.04.2021 15:21
- гость -

вообще то директор по сути завхоз, хозяйственник в первую очередь. Учебным процессом рулит завуч, так что все ок

1.04.2021 16:09
- гость -

Вы чего все, в совке застряли!? В любой сфере, управленец должен быть управленцем желательно управленческим образование. Обязанность директора управлять и развивать учреждение а не бегать и не клянчить деньги с родителей, а искать возможности для развития организации. Всю преподавательскую деятельность должны тянуть завучи и иже с ними.
Ну придет директор с "учительским" образованием на урок, и чего!?

1.04.2021 16:45
- гость -

а что педагоги совсем дау ны?
как же раньше они умудрялись и коллектив держать и детей воспитывать?

1.04.2021 18:05
- гость -

1апреля??

Вообще-то эта новость вчера была опубликовано, сегодня объяснения. Да, в городе, краевом центре!!! не могут директора школы найти!!!!

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