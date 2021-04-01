Власти Барнаула объяснили, как завхоз стал директором лицея

В мэрии Барнаула прокомментировали опасения родителей и учителей лицея № 27 по поводу назначения директором Андрея Тупякова, который до этого был завхозом и не имеет педагогического образования. Об этом сообщает "Алтапресс".

"Директор гимназии посещает уроки учителей, делает их анализ, даёт оценку всем внеклассным мероприятиям, качеству нравственного, патриотического воспитания, выступает с анализом работы коллектива на общих родительских собраниях", – написали авторы в обращении к министру образования Максиму Костенко.

Они считают, что человек без педагогического образования может не справиться с такими обязанностями. По мнению авторов обращения, в лицее есть много достойных учителей, которые могли бы заменить предыдущего руководителя образовательного учреждения.

В городской администрации на это ответили, что завхоз лишь временно исполняет обязанности директора. Окончательное решение по поводу кандидатуры главы школы примут в мае.

"Вопрос о назначении Тупякова А.В. на должность директора не рассматривается, – констатировали в мэрии. – Новый директор гимназии № 27 будет назначен в мае".

Власти Барнаула уточнили, что предыдущий директор Наталья Дудко ушла в декрет.