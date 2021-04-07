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ЕР предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей

, ИА "Амител"
В партии уверены: по всей стране нужно установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение

Депутаты и эксперты партии "Единая Россия" инициируют изменения законодательства в части поддержки многодетных семей. Призывают разработать общие по всей стране стандарты и единый документ, подтверждающий право на выплаты и другие преференции. Подробности сообщает сайт ЕР

Отсутствие федерального статуса мешает семьям полноценно и оперативно получать полагающиеся им льготы. Главным образом при переезде в другой регион. По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, проблему может решить единое удостоверение.

Несправедливость ещё и в том, что в разных субъектах страны разные меры поддержки. И приехав из одного региона, где были льготы и выплаты, семья на новом месте жительства может вообще оказаться без какой-либо поддержки от власти. Например, бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте есть только в половине регионов. 

"Это создаёт неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания", – отметил Андрей Турчак.

Давно пора прописать в законодательстве и единые критерии отнесения семьи к многодетным, считают в ЕР. О том же говорит и уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. Тем более что сейчас на уровне страны разрабатывают целый комплекс мер по поддержке этой категории граждан.

"Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это не позволяет подходить к вопросу системно. Что, конечно, недопустимо", – считает Анна Кузнецова.

Одна из новых мер – снижение до 10% первоначального взноса по "Семейной ипотеке". По мнению руководителя рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, действие этой программы нужно распространить и на вторичный рынок (для сёл и малых городов с населением до 50 тысяч человек). 

"Единая Россия" намерена также обратиться к Центробанку с просьбой рекомендовать банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 года не забирать единственное жильё многодетных семей. Сегодня, к сожалению, есть примеры, когда квартир и домов лишаются за долги.

Помочь семьям могло бы и льготное автокредитование. В партии предлагают снизить проценты по кредиту или вовсе их отменить для многодетных участников госпрограммы "Семейный автомобиль". А тем, кто воспитывает более пяти детей, давать льготу на покупку микроавтобуса.

Эти и другие потенциальные поправки в законы 6 апреля партия обсудила с экспертами, общественниками и чиновниками. ЕР доработает все предложения и направит их в правительство.

Темой активно занимаются единороссы и в регионах. Например, депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов предложил и продвигает инициативу, которая поможет получать от государства помощь не только на покупку, но и на строительство жилья. Напомним, сейчас по закону многодетной семье, где родился третий или последующий ребёнок, полагается 450 тысяч на погашение ипотеки. Но только если кредит был оформлен уже на готовое жильё или участок.

"К сожалению, указанная мера поддержки не распространяется на случаи самостоятельного строительства индивидуального жилого дома с привлечением ипотеки. А такие случаи есть, и земляки просили меня учесть это. Так вот, объединив усилия с правительством РФ, мы с коллегами уже поддержали в первом чтении не только данное предложение, но и возможность покупки по этой программе недостроенного жилого дома", – пояснил Бессарабов

Депутат уверен, что внедрение единых подходов к мерам соцподдержки многодетных на территории всей страны существенно поможет этой категории граждан.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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