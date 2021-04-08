В алтайских сёлах талая вода топит дворы и размывает дороги

Талая вода в Алтайском крае начала размывать дороги и топить дома. Очередное сообщение поступило от жителей села Усть-Таловка Курьинского района.

На опубликованной в сообществе "Инцидент Барнаул" записи видно, что уровень воды местами поднялся настолько, что подтопил фундаменты домов. Из-за подтопления в селе затруднён проезд.

Ещё одно сообщение поступило из села Токарево Новичихинского района. Там вода добралась до надворных построек в нескольких домохозяйствах.

Ранее сообщалось, что талые воды с полей подтопили улицы села Староалейского в Третьяковском районе. Тем, кто отказался от эвакуации, оказывают поддержку. В частности, их информируют об изменении паводковой обстановки. На месте происшествия дежурят четверо сотрудников МЧС с лодкой и мотопомпой.

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В региональном МЧС информацию о серьезных подтоплениях не подтверждают.