Режим ЧС ввели на территории вокруг второго аварийного дома в Барнауле

Режим чрезвычайной ситуации ввели на придомовой территории аварийного здания на улице Советской Армии, 54, в Барнауле. Глава города Вячеслав Франк дал поручение комитету ЖКХ проработать вопросы ускорения сроков расселения жильцов и увеличения объёмов городского маневренного фонда.

Как сообщает пресс-центр мэрии, 8 апреля мэр провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Сейчас в пунктах временного размещения остаются четыре человека – жильцы аварийного дома на Советской Армии, 54. Остальные остановились у родственников и знакомых. Жильцы дома на улице 1-й Западной, 51, полностью разъехались из ПВР – четыре семьи находятся в квартирах маневренного фонда, остальные – у родственников и знакомых.

Власти заключили контракт с компанией "Земстройпроект" на обследование несущих конструкций здания на улице 1-й Западной, 51. Подрядчик должен выдать заключение до 15 апреля. ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы" уже провело предварительное исследование аварийного дома по улице Советской Армии, 54: по мнению экспертов, существует вероятность дальнейшего обрушения кладки.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Как отмечают в мэрии, в 2019 году строение признали аварийным. Вокруг здания ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали. По этому случаю Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

7 апреля в Барнауле эвакуировали 64 жильцов многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены. Людей временно разместили на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6. По итогам проверки прокуратуры Следком также возбудил уголовное дело – здание признали аварийным ещё в 2013 году, а расселить должны были до 2015 года.

Два инцидента привлекли внимание прокуратуры к состоянию аварийного жилого фонда города. Всего ведомству предстоит изучить около 300 многоквартирных домов.