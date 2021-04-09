Продажи ипотеки ВТБ в регионах Алтая с начала года достигли 2,7 млрд рублей

С начала года продажи ипотеки в ВТБ достигли 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В Алтайском крае и Республике Алтай объём выдач жилищных кредитов за январь-март 2021 года составил около 2,7 млрд рублей.

В этом году среди населения стабильно растёт спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи банка по стране превысили 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля. В регионах Алтая продажи в марте выросли в полтора раза по отношению к предыдущему месяцу и достигли 1,3 млрд рублей.

С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона (79,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга и области (18,9 млрд руб.), Новосибирской области (7,9 млрд руб.), Республики Татарстан (6,7 млрд руб.), Свердловской области (5,7 млрд руб.).

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провёл 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объёме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

"Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей, – комментирует Евгений Дячкин. – В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заёмщиков за счёт программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильём".

Как отметил Евгений Дячкин, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заёмщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ снизил ставки по этому продукту.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 году ВТБ первым в России провёл полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 года ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.