Пятикилометровая пробка собралась в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 9 апреля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 18:55, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьёзные пробки).

В числе наиболее загруженных – Павловский тракт, проспекты Красноармейский и Строителей, а также шоссе Ленточный бор, улицы Малахова, Челюскинцев и Молодёжная.

На улице Малахова напротив ТЦ "Весна" в сторону ТРЦ "Волна" затруднило движение ДТП, заблокировав две полосы, рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Наиболее протяжённая пробка собралась от пересечения проспектов Строителей и Ленина почти до кольца на Павловском тракте и Малахова.