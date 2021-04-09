Пятикилометровая пробка собралась в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 9 апреля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 18:55, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).
Согласно статистике, по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьёзные пробки).
В числе наиболее загруженных – Павловский тракт, проспекты Красноармейский и Строителей, а также шоссе Ленточный бор, улицы Малахова, Челюскинцев и Молодёжная.
На улице Малахова напротив ТЦ "Весна" в сторону ТРЦ "Волна" затруднило движение ДТП, заблокировав две полосы, рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Наиболее протяжённая пробка собралась от пересечения проспектов Строителей и Ленина почти до кольца на Павловском тракте и Малахова.
Комментарии
Ага.
Осталось дожить до 22года, закрыть мост на Новом рынке и такая пятница будет каждый день....
Ремонт моста ост. Новой рынок"
Вот тогда то и будет пробка на 20 баллов