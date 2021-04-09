Что известно о новом губернаторе Северной Осетии Сергее Меняйло?

Президент России Владимир Путин 9 апреля принял отставку губернатора Северной Осетии – Алании Вячеслава Битарова и в этот же день назначил на эту должность Сергея Меняйло. Подробнее о том, кто такой Сергей Меняйло и чем он известен, читайте в справке amic.ru.

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир в Северной Осетии. Ещё в детстве он решил связать свою жизнь с флотом и придерживался этого курса многие годы. В 1983 году Меняйло в Каспийском высшем военно-морском училище имени Кирова получил специальность инженера-штурмана. В этом же году его назначили командиром штурманской боевой части на базовом тральщике Кольской флотилии Северного флота.

После было обучение в Военно-морской академии имени Кузнецова и военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

Рост по карьерной лестнице был стремительным. В 2005 году уже опытного Меняйло назначили командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Спустя ещё два года ему присвоили воинское звание вице-адмирал.

В декабре 2011 года Меняйло был уволен в запас. На тот момент он занимал пост заместителя командующего Черноморским флотом РФ.

В апреле 2014 года президент России Путин назначил Меняйло исполняющим обязанности губернатора Севастополя. А в октябре этого же года он занял пост без приставки "и.о".

28 июля 2016 года назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

В октябре 2020 года попал в санкционный список ЕС из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. В ответ заявил, что это никак не повлияет на его повседневную жизнь и карьеру.

"Это уже третий или четвёртый санкционный список, куда меня включают. Ни на работе, ни на повседневной жизни это никак не отразится. Счетов, недвижимости и других активов за рубежом у меня никогда не было и нет", – сказал тогда Меняйло.

Награждён орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги" и медалью "За боевые заслуги".