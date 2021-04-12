В барнаульских детсадах может "похолодать" из-за аварии на ТЭЦ-2

Родителей барнаульских детсадовцев предупредили о возможном снижении температуры воздуха в помещениях из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2. Такая информация распространяется в родительских чатах Барнаула.

Воспитатели призывают родителей взять с собой теплые вещи для детей. Напомним, что в зоне действия ТЭЦ-2 проживают порядка 246 тысяч человек. Всего тепло от станции получают 69 детсадов и 34 школы.

Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.

Администрация Барнаула ввела в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.

Кроме того, проверку инцидента начала региональная прокуратура. Сотрудники ведомства изучат подробности происшествия и дадут юридическую оценку произошедшему.

Позднее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

Тем временем СГК сообщает, что планирует восстановить работоспособность ТЭЦ-2 за четыре дня. Обломки рухнувшей трубы разрушили конструкцию топливоподачи, однако станция продолжает работать на запасах в бункерах сырого угля.