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Прокуратура проведёт проверку после обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

, ИА "Амител"
Сотрудники ведомства оценят соблюдение прав жителей города на получение тепла и горячей воды
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле. Сотрудники ведомства изучат подробности происшествия и дадут юридическую оценку произошедшему.

Как сообщает пресс-служба ведомства, также прокуроры оценят соблюдение прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Напомним, что 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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