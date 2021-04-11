В СГК прокомментировали обрушение трубы на ТЭЦ-2

Сибирская генерирующая компания подтвердила, что вечером 11 апреля на Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы.

"ТЭЦ-2 пока продолжает нести тепловую нагрузку для обеспечения потребителей теплом и горячей водой, – уточнили в Telegram-канале СГК. – О дальнейших изменениях мы будем сообщать дополнительно".

По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. Ранее появились фотографии и видеозаписи с места происшествия.