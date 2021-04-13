Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли матч первенства ПФЛ в Самаре

Футболисты барнаульского "Динамо" обыграли "Крылья Советов-2" в Самаре. Очередной матч первенства ПФЛ в 4 группе закончился победой алтайской команды со счетом 2:0.

В конце первого тайма открыл счет Иван Житников, а в середине второй половины игры Денис Чудояков установил окончательный результат.

В результате победы "Динамо" набрало 29 очков и сохранило свою позицию на 7 месте турнирной таблицы. Следующий матч алтайские футболисты проведут дома – в субботу, 17 апреля, команда Александра Суровцева встретится с "Волной" из Нижегородской области, которая занимает 8-ю строчку турнирной таблицы. Игра начнется в 17:00