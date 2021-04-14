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"Новые люди" помогут киберспортсменам и проекту по раздельному сбору мусора в Барнауле

, ИА "Амител"
Партия подвела итоги "Марафона идей" в Алтайском крае
Фото: пресс-служба партии 'Новые люди'

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

13 апреля в Барнауле подвели итоги федерального конкурса "Марафон идей", организованного партией "Новые люди". На конкурс мог заявиться любой желающий и предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. В общей сложности поступило 15 327 заявок из 65 регионов. Участники из Алтайского края и Республики Алтай подали 113 заявок, 10 лучших вышли в финал, где их оценивало жюри.

Партия "Новые люди" принимала заявки на "Марафон идей" с 12 февраля по 12 марта. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта. В Барнауле было выбрано три победителя, которые разделили между собой призовой фонд конкурса в 300 тысяч рублей. На каждый из проектов было выделено по 100 тысяч. Лучшие инициативы отобрало компетентное жюри.

Проекты касались различных сфер жизни: ЖКХ, образование, экология, транспорт, физкультура и спорт, социальная адаптация и др. Организаторы обратили внимание, что многие участники конкурса стремятся повысить качество жизни в своих населённых пунктах. В партии особо отметили, что всем проектам будет оказана помощь. После внимательного анализа и изучения выяснилось, что некоторым идеям требуется в большей степени не финансовая, а юридическая поддержка, где-то – административная.

"Всё это мы будем делать, уже связываемся с теми участниками "Марафона идей", кто не вышел в финал. Обязательно будем консультировать, чтобы довести начатое до конца", – говорит представитель партии в Барнауле "Новые люди" Ксения Киреева.

В финал регионального этапа вышли не только представители Алтайского края, но и Республики Алтай. Поскольку своего отделения у "Новых людей" в этом регионе пока нет, принято решение допустить к участию конкурсантов из соседнего субъекта. Кстати, один из представленных проектов из Горно-Алтайска выиграл 100 тысяч рублей. Деньги пойдут на возведение площадки рядом с клубом, где молодые люди занимаются киберспортом.

Председатель жюри, координатор партии "Новые люди" в СФО Алексей Рвачёв отметил, что все идеи, представленные в барнаульском финале, должны быть реализованы при поддержке либо экспертной комиссии, либо со стороны партии. "Способ поддержать каждый проект мы найдем. Решающим фактором при выборе победителей стала возможность воплотить представленные проекты в жизнь. Партия обязательно проконтролирует это", – рассказал Рвачёв.

По его мнению, у проектов из Алтайского края, в отличие от ряда других регионов, более качественная проработка: "Часто молодые люди приходят с одной фантазией, без просчитанной сметы, заключений экспертов, без проведённого исследования. Здесь всё было иначе".

Большинство участников "Марафона идей" – это молодые люди в возрасте от 18 лет до 35 лет (60,3%). Рекордное число заявок поступило из Московской области – 2189, также в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург (1064) и Свердловская область (705 заявок).

Итак, кто вошёл в число победителей "Марафона идей" в Алтайском крае?

Как уже говорилось выше, 100 тысяч рублей получил проект по организации спортплощадки рядом с киберспортивным клубом. Идею "Спорт для всех" презентовала Ольга Филимонова – председатель Федерации компьютерного спорта Республики Алтай. Теперь благодаря финансированию в Горно-Алтайске появится всесезонный универсальный спорткомплекс. Объект в перспективе способен стать точкой притяжения для молодёжи, уверена Ольга Филимонова. Здесь будут проходить комбинированные турниры, а также появится возможность готовиться к сдаче норм ГТО.

Ещё одним победителем стал проект Алики Зайцевой, создателя и руководителя детского центра индивидуального развития "Рождество". Она презентовала идею "Лагерь для всех". Речь идёт о пространстве для детей с ограниченными возможностями здоровья, где они могли бы пройти социализацию и получить помощь. Грант пойдёт на обучение специалистов, а также оборудование для создания безбарьерной среды.

Кроме того, жюри присудило победу проекту по раздельному сбору мусора. Екатерина Тертишникова получит средства на создание экоцентра PRO RSO. Девушка уже несколько лет проводит в городе акции по раздельному сбору отходов, представляя организацию "Мусора больше нет". Проблема Барнаула в том, что нет единого места, куда можно было бы привезти накопленное сырьё, а по отдельным точкам ездить очень неудобно, отметила автор проекта.

В дальнейшем идеи победителей конкурса из Алтайского края и других регионов войдут в программу "Новых людей", а авторов проектов пригласят стать экспертами в комитетах партии.

Партия "Новые люди" создана 1 марта 2020 года. Её основатель – президент компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Кандидаты от "Новых людей" также приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив более 15%.

Штабы партии уже созданы более чем в 70 регионах страны. Партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Кроме того, в Алтайском крае "Новые люди" будут участвовать в выборах в региональное Заксобрание.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.04.2021 10:00
-гость-

как недели по бакам мусор в итоге он окажится в общей куче

14.04.2021 11:18
virrus

Партия торгашей деньги раздала , зашквар

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