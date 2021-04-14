Сотрудники похоронной службы назвали причину смерти рубцовской лицеистки

Сотрудники кладбища и похоронной службы рассказали о причине смерти рубцовской лицеистки. По словам источника телеканала "Толк", в выписке о смерти значится "инородное тело в одном или нескольких отделах дыхательных путей; дыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей".

При этом в городских пабликах высказывают совершенно другие версии. По словам других учеников учреждения, смерть связана с тем, что ее отругал учитель за видео, на котором ее одноклассник оттирал от парты корректор.

Причем лицеистка якобы могла "наглотаться таблеток", так и просто принять лекарство от головы, из-за чего у неё поднялось давление. Отдельно в пабликах пишут, что голосовое сообщение от девочки маме о плохом самочувствии было последним.

"У меня, по ходу, что-то со зрением. Когда я поворачиваю голову, у меня замутняется на несколько секунд и начинают болеть глаза. Мне капец", – говорится в нем.

Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбираются в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон ребёнка. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.

14 апреля уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала об итогах посещения рубцовского лицея, ученица которого скончалась после сложной беседы с завучем.