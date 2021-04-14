Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру из-за смерти юной рубцовчанки

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала об итогах посещения рубцовского лицея, ученица которого скончалась после сложной беседы с завучем.

"Полагаю, что действия детей по получению и использованию видеоизображения одноклассника подпадают под действие статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, – написала Казанцева на своей странице в Instagram. – Удаление такого видеоизображения гражданина, а также пресечение или запрещение дальнейшего его распространения осуществляется в гражданско-правовом порядке и не связано с реализацией права на образование".

Детский омбудсмен отметила, что действия по удалению или пресечению распространения подобных видео не регулируются и законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

В связи с этим Казанцева направила запрос прокурору Рубцовска о проведении проверки действий исполняющего обязанности директора.

Напомним, что школьнице стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за видеоролик с участием одноклассника. Краевые власти разбираются в произошедшем. По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что учителя узнали о существовании видеозаписи, проверив телефон ребёнка. Как рассказал одноклассник погибшей, на кадрах запечатлён момент оттирания пролитого корректора с брюк. При этом на видео не попали лица детей, отмечает он. Педагоги критически восприняли видео, что и стало причиной вызова его участников и их родителей на беседу.