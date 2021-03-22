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Эксперты: перекупы продают квартиры дешевле, чем застройщики, но цены это не уронит

, ИА "Амител"
Инвесторы вкладывают деньги в недвижимость в других городах России. В Барнауле им нечего покупать
Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ажиотажный спрос на новостройки (который наблюдали в Барнауле почти весь 2020 год) стих, однако ждать падения цен не стоит, говорят риелторы: на рынке слишком мало предложений. И даже перекупы, которые сейчас продают квартиры дешевле, чем застройщики, изменить ситуацию не смогут. Что происходит на рынке недвижимости сейчас, и что с ним будет, если льготную ипотеку в Алтайском крае все же отменят,  выяснил amic.ru. 

Рынок "успокоился"

За год, с марта 2020 по март 2021, стоимость новых квартир в Барнауле выросла примерно на 40%, сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Он отмечает, что сильнее всего подорожало малогабаритное жилье.

"Сейчас мы видим, что в некоторых случаях малогабаритные квартиры продаются по 80-85 тыс. рублей за квадратный метр. За год эти квартиры подорожали в среднем на 300-400 тыс. рублей. До пандемии, до марта 2020 года, однокомнатная квартира стоила в среднем 1,7 млн рублей, сейчас 2,3-2,4 млн рублей", – говорит эксперт.

Весной 2021, по словам экспертов, рынок новостроек успокоился, и рост цен прекратился. При этом сейчас конкурентами застройщикам выступают  инвесторы, которые продают квартиры уже с ремонтом в новых домах.

Они успели приобрести квартиры еще до ажиотажа, и сейчас, выставляя их даже на полмиллиона дороже от первоначальной стоимости, все равно продают дешевле, чем варианты у застройщиков. И конечно, такие предложения интереснее покупателям.

"Сейчас на рынок выходят квартиры, которые были куплены за 1,5-2 года до пандемии. В некоторых уже даже сделан ремонт. И на них очень большой спрос", – говорит Марина Ракина.

Константин Никитеев добавляет, что в продаже появляются квартиры не только в завершенных, но и в строящихся домах высокой степени готовности (сдача в эксплуатацию запланирована через несколько месяцев).

 

"Сейчас застройщики готовы предложить только варианты в домах, которые будут сданы через два года, не раньше. В то же время есть почти готовые ЖК, квартиры в которых продают инвесторы. Они приобретали недвижимость в 2020 году на котловане, а теперь, когда дом почти готов, реализуют жилье на 500-700 тыс. дороже от первоначальной цены. Но и у застройщика за год цены тоже хорошо выросли. Получилась такая "вилочка": покупатели могут приобрести готовое у инвестора, либо вкладывать в стройку и получить квартиру только через два года. И напомню, что цена примерно одинаковая", – объясняет Константин Никитеев.

Впрочем, по мнению эксперта, "доминирование перекупов" в Барнауле долго не продлится: все интересные и ликвидные предложения разберут уже к лету 2021 года. А новых поступлений квартир на рынок не ожидается: им неоткуда взяться. 

Инвесторы, "давай, до свидания"

В этом году "инвесторов-перекупов", которые бы массово скупали жилье, почти нет на рынке недвижимости краевой столицы, говорят риелторы. По словам президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Ларисы Мельситовой, из-за "пиковых" цен на недвижимость и дефицита предложения инвесторы обратили внимание на другие города. Цена там пусть и выше (по информации ДОМ.РФ, средняя цена "квадрата" в Барнауле составляет 59,5 тыс. рублей, в Новосибирске – 75,2 тыс. рублей), однако выбор больше.

"Спрос на квартиры сохраняется, а ликвидных предложений мало, поэтому многие агентства недвижимости работают на межрегиональные сделки: барнаульцы покупают квартиры в Новосибирске, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге. Это инвесторы. Сейчас мы ждем выход на рынок Барнаула новых ЖК, которые смогут привлечь покупателей", – говорит Лариса Мельситова.

Впрочем, из-за ухода инвесторов рынок недвижимости не просел: в Барнауле выросло число покупателей, которые берут жилье для себя, поясняет Марина Ракина. После того, как Центробанк заявил, что не считает целесообразным продлевать льготную ипотеку в Алтайском крае (по плану она завершится 1 июля), многие сомневающиеся поспешили оформить жилищный кредит. Но риелторы повторяют: никакого ажиотажа на рынке нет.

"Если бы о непродлении программы стало известно 1 июня, то, наверное, все бы повально "поскакали" за ипотекой. Сейчас же просто те семьи, которые уже планировали купить квартиру до 1 июля, просто поторопились оформить документы, чтобы успеть до отмены", – говорит риелтор.

Чего ждать в 2021?

Даже после отмены льготной ипотеки спрос на рынке жилья вряд ли снизится, считают риелторы. Во-первых, ставки по ипотеке и без господдержи низкие*, во-вторых, квартир на рынке по-прежнему немного. Марина Ракина объясняет: сейчас на рынок выходят намного меньше новых ЖК, чем несколько лет назад (в 2018 году компании получили 61 разрешение на строительство новых домов, в 2019 – 25 разрешений, а в 2020 – 21), а потому определенный дефицит сохранится в течение всего года. А это значит, что и снижения цен ждать не стоит.

*По данным Центробанка, сейчас ставка на покупку квартиры в новостройке, где большая часть – льготные кредиты, в Алтайском крае составляет 6,01%, а на вторичку, где нет никаких программ, 7,33%. Поэтому эксперты уверены, что даже после отмены программы ипотека на долевки будет в среднем 6,5%.

"Если на рынке много-много предложений, тогда цена стабильна: клиенты ходят из одного ЖК в другой, смотрят, прицениваются, у них есть время, и квартиры их ждут. В 2020 году жилье было разобрано, а застройщики не ожидали ажиотажного спроса и не были готовы предложить рынку что-то еще. Сейчас мы ждем выход нескольких ЖК на рынок, и будем смотреть, какой сейчас спрос. Если одновременно выйдет большое количество предложений, рост цен прекратится. А если в дефицитном режиме раз в несколько месяцев будут выдавать по одному ЖК, ситуация сохранится", – говорят эксперты.

Цифра

По информации Союза риелторов, сейчас в Барнауле однокомнатная квартира от застройщика продается в среднем 60 тыс. рублей за квадратный метр (то есть квартира в 40 "квадратов" стоит в среднем 2,4 млн рублей), двухкомнатная – 56 тыс. рублей за квадратный метр (за "двушку" в 55 "квадратов" придется отдать 3,08 млн рублей), а трехкомнатная – 55 тыс. рублей (квартира в 65 квадратных метров будет стоить в среднем 3,75 млн рублей).

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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