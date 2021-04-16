Барнаульцы проведут митинг против строительства многоэтажки на Гущина

25 апреля жильцы домов 105/3 и 150/4 на Гущина проведут митинг против строительства "ЖК на парковке". В социальных сетях горожан призывают принять участие в мероприятии.
"Желающие поддержать их требования – приходите в 12:00 на площадь Мира по ул. Георгия Исакова. Митинг согласован, формальный организатор – Юрий Красильников, активист движения в защиту скверов и зеленых зон", – говорится в сообщении.
Напомним, что о строительстве дома на участке по улице Гущина, 150/18, стало известно в начале апреля. Жители домов недовольны тем, что новое здание перекроет им солнечный свет и лишит вида из окна. Жильцы уже успели обратиться к мэру Барнаула Вячеславу Франку и устроить собрание по вопросу стройки. 15 апреля стало известно, что "Регионстрой" согласился на время отложить возведение дома и предложил компромисс с постройкой парковки на другом участке, однако жильцы собираются добиться полной отмены строительства через суд.
Позднее барнаульцы обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко. Под коллективным письмом подписались более 600 человек. Люди просят проверить проектную документацию и привлечь независимых экспертов.
Комментарии
А "всем желающим" (тем, кто там не живёт), зачем приходить? Для "массовки"?
16.04.2021 17:36
Виктор
Есть такая вещь "солидарность". Сегодня уплотнительная застройка коснулась их. завтра нас свами и владельцев частных домов по ул. Смирново. Никто не застрахован от нарушения их прав. Нам надо чтобы такие решения администрации стоили их насиженных мест. Чтобы следующие думали головой прежде чем разрешать такое строительство. Чтобы проблемы людей были у них на первом месте.