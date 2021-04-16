Барнаульцы проведут митинг против строительства многоэтажки на Гущина

25 апреля жильцы домов 105/3 и 150/4 на Гущина проведут митинг против строительства "ЖК на парковке". В социальных сетях горожан призывают принять участие в мероприятии.

"Желающие поддержать их требования – приходите в 12:00 на площадь Мира по ул. Георгия Исакова. Митинг согласован, формальный организатор – Юрий Красильников, активист движения в защиту скверов и зеленых зон", – говорится в сообщении.

Напомним, что о строительстве дома на участке по улице Гущина, 150/18, стало известно в начале апреля. Жители домов недовольны тем, что новое здание перекроет им солнечный свет и лишит вида из окна. Жильцы уже успели обратиться к мэру Барнаула Вячеславу Франку и устроить собрание по вопросу стройки. 15 апреля стало известно, что "Регионстрой" согласился на время отложить возведение дома и предложил компромисс с постройкой парковки на другом участке, однако жильцы собираются добиться полной отмены строительства через суд.

Позднее барнаульцы обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко. Под коллективным письмом подписались более 600 человек. Люди просят проверить проектную документацию и привлечь независимых экспертов.