Невиновная жительница Барнаула просидела восемь месяцев в СИЗО

Суд присяжных оправдал жительницу Барнаула, которую обвиняли в убийстве. Пока шло следствие и судебные разбирательства, женщина восемь месяцев находилась в СИЗО.

Как пишет "Комсомольская правда", 47-летнюю женщину обвинили в убийстве 73-летней соседки – кто-то размозжил пенсионерке голову замороженным куском мяса. По версии следствия, 7 августа 2020 года горожанка пришла в дом пожилой соседке, между ними произошел конфликт, в результате которого гостья нанесла оппонентке несколько ударов по голове, после чего скрылась в места преступления.

По словам адвоката, в квартире было достаточно много следов, указывающих на совершение убийства другим человеком, однако следователи уцепились за его подзащитную, которая в тот день посещала пожилую женщину.

Однако присяжные единогласно встали на сторону обвиняемой, а суд на основании их решения вынес оправдательный приговор. Теперь женщина сможет потребовать у государства компенсацию за восемь месяцев ареста, незаконное привлечение к уголовной ответственности, а также взыскать затраты на адвокатов.