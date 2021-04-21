"Будем поощрять тех, кто вкладывает". Путин поручил дополнительно поддержать бизнес

Владимир Путин обратился к кабмину с рекомендациями продлить меры поддержки для бизнеса, которые были приняты ранее.

Также он потребовал в течение месяца предоставить новый план поддержки малых и средних предпринимателей. Глава государства поставил задачу до конца года восстановить рынок труда. Он напомнил, что в 2020 году в стране ввели беспрецедентные меры поддержки экономики и отметил, что программа сработала, но избежать сокращений не удалось. "Для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую и частную инициативу", – сказал Путин.

Президент также напомнил, что в прошлом году были снижены вдвое – с 30% до 15% – страховые взносы для малого и среднего бизнеса. "Это решение пересмотру не подлежит", – пообещал Путин.

Также глава государства сообщил, что в России будет настраиваться система поддержки частных инвестиций, в зависимости от новых продуктов, услуг, технологий, созданных для граждан.

По его словам, в нынешнем году прибыль корпоративного сектора "обещает быть рекордной", и власти будут следить за тем, как бизнес эти деньги потратит. Поддержку получат те предприятия, которые будут сами вкладываться в развитие.

"Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль. И с учётом этого по итогам года будем принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять тех, кто вкладывает", – подчеркнул президент.

Дополнительные предложения по поддержке бизнеса правительство должно предоставить Путину в течение месяца. И они должны включать в себя меры налогового стимулирования, доступные кредиты и расширение сбыта продукции. Последнее предполагается в том числе за счёт закупок со стороны крупных госкомпаний.

Также президент потребовал упростить условия для работы несырьевых экспортёров, а именно – снять все ограничения в сфере валютного контроля. Такой порядок должен заработать с июля 2021 года.

Напомним, Владимир Путин выступил 21 апреля с ежегодным посланием Федеральному Собранию, обратившись к парламенту уже в 17-й раз. Глава государства провёл за трибуной рекордные 1 час 18 минут. Большая часть его выступления касалась мер поддержки семей с детьми и бизнеса.