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Новости

Житель Алтайского края получил условный срок за кражу трех сухостойных сосен

, ИА "Амител"
Ущерб лесному фонду, по данным правоохранителей, составил почти 11 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

26-летнего жителя села Сросты Егорьевского района признали виновным в краже трех сухостойных сосен в Титовском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Мужчина попался полицейским, когда под покровом ночи перевозил спиленные деревья общим объемом около пяти кубометров. Подозреваемый попытался скрыть, но его задержали. Ущерб лесному фонду, по оценкам правоохранителей, составил почти 11 тысяч рублей.

"Как было установлено, ночью мужчина вернулся на место дневной рубки, наполнил распиленными стволами кузов своего автомобиля ГАЗ-52 и хотел впоследствии сдать похищенное за денежные средства на пилораму", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.04.2021 06:47
- гость -

Три гнилые ненужные лесхозу сосны. Позорище

23.04.2021 06:58
гость

А сколько же спилил зеленки Карлин, наверное бы пожизненный срок.

23.04.2021 07:12
- гость -

За уборку леса от сухость и валежника платить надо. Все для пожаров. Бездари.

23.04.2021 07:18
- гость -

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23.04.2021 07:47
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Самим не стыдно такие дела стряпать?

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