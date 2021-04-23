Житель Алтайского края получил условный срок за кражу трех сухостойных сосен

26-летнего жителя села Сросты Егорьевского района признали виновным в краже трех сухостойных сосен в Титовском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Мужчина попался полицейским, когда под покровом ночи перевозил спиленные деревья общим объемом около пяти кубометров. Подозреваемый попытался скрыть, но его задержали. Ущерб лесному фонду, по оценкам правоохранителей, составил почти 11 тысяч рублей.
"Как было установлено, ночью мужчина вернулся на место дневной рубки, наполнил распиленными стволами кузов своего автомобиля ГАЗ-52 и хотел впоследствии сдать похищенное за денежные средства на пилораму", — говорится в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
Комментарии
Три гнилые ненужные лесхозу сосны. Позорище
А сколько же спилил зеленки Карлин, наверное бы пожизненный срок.
За уборку леса от сухость и валежника платить надо. Все для пожаров. Бездари.
Мало вёз-срок. Вагонами-медаль
Самим не стыдно такие дела стряпать?