Бродячие собаки напали на женщину в Рубцовске

Жительница Рубцовска в социальных сетях рассказала о том, что в парке имени Кирова на неё напала собака из стаи бродяг, которые уже долго пугают горожан. От одной из них женщина смогла отбиться.
"Люди могут писать, что мы сами виноваты, выбрасываем этих собак и так далее, но я и моя семья так никогда не поступали. И мне тоже жалко их, но у меня, как и у многих, есть ребёнок, и я переживаю за него. Не знаю, куда обратиться, чтобы решить эту проблему, бродячих собак очень жалко", – написала женщина в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Напомним, что ранее в этом же парке собаки напали на пятилетнего мальчика. Инцидентом занялись в прокуратуре и Следственном комитете.
Комментарии
Жилищная инициатива использует собак бродячих для охраны строек. Что случись, это не наши собаки.
Власти не справляются или не хотят решать эти вопросы . Кто должен защитить людей ?