Глава СК РФ лично контролирует уголовное дело в отношении барнаульских чиновников

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с аварийным жильём в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
"Александр Бастрыкин поручил следователям провести тщательное расследование по указанным уголовным делам, установив все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовных дел глава ведомства поставил на контроль", – отмечают в СК.
Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" по факту обрушения жилого дома по адресу 1-я Западная, 51, в Барнауле. Здесь, несмотря на то, что жильцы предупреждали УК о возможном обрушении стен, часть фасада всё-таки обвалилась.
Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда. После обрушения в администрации Октябрьского района приняли решение о расселении жильцов.
Ещё одно уголовное дело, также по статье "Халатность", следователи возбудили после частичного обрушения стены у дома по адресу Советской Армии, 54. Сроки переселения жильцов были установлены властями до 2015 года. Несмотря на это, чиновники из комитета ЖКХ не приняли необходимые меры: не провели оценку стоимости, выкуп квартир и предоставление замены на условиях соцнайма.
24 апреля барнаульцы вышли на митинг против аварийного жилья. Собралось около 20 человек. Горожане подготовили коллективное обращение, которое они планируют направить Виктору Томенко, Михаилу Мишустину и Александру Бастрыкину.
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