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"Собрались – и бегом". Как жильцы дома, в котором рухнула стена, пережили ночь

, ИА "Амител"
Люди не могут забрать из аварийного дома личные вещи и домашних животных
Дом на ул. 1-й Западной, 51 / Фото: amic.ru

Дом на ул. 1-й Западной, 51 / Фото: amic.ru

Жильцы аварийного дома на Потоке, где вечером 5 апреля рухнула часть стены, за несколько дней до ЧП предупреждали о возможной трагедии управляющую компанию.  Пару дней назад работники управляющей компании даже "латали" кирпичную кладку монтажной пеной, рассказывают жильцы. Не помогло: в ночь на 6 апреля дом едва не рухнул. Людей эвакуировали в спешном порядке. Многие не успели захватить ни документы, ни личные вещи, ни даже домашних питомцев. Сейчас двор дома опоясывают ограничительные ленты, дежурят полицейские. Только после того как комиссия при администрации убедится в безопасности здания, людям разрешат зайти домой за вещами. Amic.ru побывал на месте происшествия и поговорил с жильцами о том, что им пришлось пережить этой ночью.

Детей – в окно

Вечером 5 апреля Евгений Носырев вместе с детьми был в квартире (она находится на первом этаже дома). Около половины десятого мужчина услышал сильный грохот на улице и побежал к окну: в это время во дворе находилась его жена. Она и сообщила мужу, что в подъезде упала часть стены.

"Открыл окно, а жена говорит: "Быстро выходите на ту сторону, через окно". Детей одел кое-как, вытащил на другую сторону дома (окна квартиры Евгения выходят как во двор, так и на улицу, – прим. ред.), а сам выбежал через подъезд, потому что квартиру надо было закрыть. Рядом, на первом этаже, живёт соседка, она своих детей тоже через окно вытаскивала. А балка висела, и часть стены уже обрушилась", – рассказал amic.ru Евгений Носырев.

Именно он первым из жильцов позвонил в службу 112, и буквально через несколько минут на место ЧП прибыла полиция, скорая помощь, МЧС, а также представители управляющей компании. Чуть позднее приехал и глава города Вячеслав Франк. Из дома эвакуировали 55 жильцов. 

"Списки составили, кто и где будет размещён, и отпустили. Я ушла полтретьего ночи. Вещи взять не дали: кто в чём был, после грохота галопом понеслись сразу на улицу. Была опасность обрушения балки на газовую трубу. Газовая служба приехала быстро, но ещё минут 40 согласовывала работы по отключению, ведь на этой линии находится около 30 домов", – говорит жительница дома Вера.

Большинство жильцов приютили родные и знакомые. Семь человек находятся в пунктах временного размещения. С утра пораньше 6 апреля люди приехали к дому, надеясь попасть в свои квартиры: практически никто не взял с собой никаких вещей, многие даже не успели захватить документы. У Веры в квартире остались кошки.

"Мне сегодня везти мужа в больницу, а в квартире остались все документы. Да и кошек надо забрать", – переживает женщина.

"Течёт ручьём"

О том, что стена дома может рухнуть, жильцы предупреждали управляющую компанию (ЖЭУ-6) ещё в конце марта. Евгений Носырев рассказывает, что в его квартире уже несколько месяцев были трещины, а недавно он снял на видео, как по стене подъезда с крыши ручьём бежит вода. Спустя несколько дней начали "утекать" и кирпичи.

"Вызвали сотрудников из ЖЭУ, чтобы показать, что у нас тут происходит, потому что из стены начали вываливаться кирпичи. Пришли работники ЖЭУ с монтажной пеной, она закончилась, они посмеялись и ушли. Это было несколько дней назад. А сейчас стена эта и рухнула", – говорит Вера Анатольевна.  

Жильцы вспоминают, что капитальный ремонт дома делали около семи лет назад. Но, по их мнению, работы провели некачественно.

"Должны были перекрыть кровлю, заменить все стропила, пропитать пропиткой, сделать теплоизоляцию. А по факту просто новое покрытие сделали и всё. Каждую зиму кровля протекала. Мы обращались в администрацию Октябрьского района, а нам говорят: "У вас был ремонт, вы (жильцы дома, – прим. ред.) подписали документ, что приняли работы". И всё на этом. А у меня в квартире на первом этаже стена постоянно мокрая, всё время сырость. Бабулька надо мною живет – у неё постоянно на полу тазик. Всё течёт ручьём", – говорит Носырев.

В 2019 году жильцы добились, чтобы их дом признали аварийным и подлежащим сносу. Говорят, экспертизу делали за свой счёт, созывали комиссию. Но после того как у здания появился новый статус, изменилось лишь одно – управляющая компания перестала собирать с собственников квартир деньги на капитальный ремонт. О расселении речи, говорят, не шло.

"В 2019 году нас признали аварийным. Все собственники получили письма, что если дом с земельным участком не заберёт какая-нибудь строительная организация под новое здание, то город выкупит у нас его в феврале 2021 года. Было так написано. А когда мы в этом году звонили, нам говорят – до 2030 года ждите", – рассказывает Вера.

Что будет с домом дальше, жители пока стараются не думать. Говорят, сейчас главное – попасть внутрь. Переезжать в маневренный фонд, который предлагает мэрия, собственники квартир не хотят: по словам барнаульцев, квартиры располагаются точно в таких же 70-летних домах.

"Через дорогу живут в маневренном фонде, в таком же доме, как у нас. Из одного барака в другой. Пока не знаем, как будем жить и что делать дальше", – вздыхает Евгений Носырев.

Что случилось с домом?

Вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, всех 55 жильцов эвакуировали.

В мэрии сообщают, что все жильцы, которые находятся в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Возможно ли дальше проживать в доме, решит специализированная организация, которая обследует дом. По словам председателя городского комитета ЖКХ Антона Бенса, специалисты уже приступили к осмотру здания.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.04.2021 17:42
- гость -

Складывается впечатление, что у администрации приказ, всячески способствовать разрушению двухэтажных домов на потоке, что, ген план приняли, землю под высотное строительство перевели, застройщики уже в очереди стоят. У чиновников карман горит.

6.04.2021 17:44
- гость -

Крышу когда на доме перекрывали? За счет фонда капитального ремона поди?

6.04.2021 21:28
Игорь

Крышу перекрывали 7 лет назад. Если бы не перекрыли он рухнул бы уже.

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