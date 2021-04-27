Грузовик компании "Мария-Ра" сгорел на трассе Кузбасс – Алтай

На трассе Кузбасс – Алтай сгорел грузовой автомобиль алтайской сети супермаркетов "Мария-Ра". Видеозапись с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".
Как отмечают очевидцы, при проезде мимо догорающего транспорта тепло чувствуется даже на расстоянии нескольких метров.
Причины происшествия и наличие пострадавших в инциденте уточняется.
Напомним, что водитель грузовика Volvo с прицепом сбил пешехода на проспекте Красноармейском в Барнауле 27 апреля. По информации правоохранителей, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил грузовой автомобиль под управлением 49-летнего мужчины.
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