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Меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае распространятся и на самозанятых

, ИА "Амител"
На данный момент в регионе насчитывается 16 тысяч самозанятых
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Меры поддержки малого бизнеса в Алтайском крае в 2021 году распространятся и на самозанятых граждан. Об этом рассказал Виктор Томенко в ходе отчёта о своей работе за 2020 год перед депутатами АКЗС.

Губернатор отметил, что в регионе на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся около 300 тысяч человек. Востребованной бизнесом формой поддержки стало субсидирование части расходов на покупку современного оборудования. Этой мерой воспользовалось более 200 предпринимателей. 

Региональный центр "Мой бизнес" в 2020 году оказал более 11 тысяч услуг по поддержке предпринимателей. При участии регионального Центра экспорта 100 компаний заключили экспортные контракты на сумму более 8,5 млрд рублей.

"В текущем году мы распространим меры поддержки МСП и на самозанятых граждан, а также на условиях софинансирования поддержим социальных предпринимателей нашего региона", – сказал губернатор. 

Томенко также подчеркнул, что правительство вместе с депутатами АКЗС продолжило "совершенствовать налоговое законодательство, предложив субъектам малого и среднего бизнеса взамен единого налога на вменённый доход обновлённую патентную систему налогообложения". 

По словам губернатора, на сегодняшний день в крае более 16 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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