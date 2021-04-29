Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая для проведения эстафеты

1 мая с 10 до 15 часов в связи с проведением эстафеты на призы газеты "Алтайская правда" перекроют движение по чётной и нечётной сторонам проспекта Ленина – от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение троллейбусов и автобусов организуют по следующим схемам:
- по маршрутам №1, 10, 24, 25: … пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр. Ленина – разворот на пересечении пр. Ленина с ул. Гоголя – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршрутам;
- по маршрутам №29, 35, 53, 144: … пр Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: … пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршрутам;
- по троллейбусным маршрутам №1, 7: … пр. Ленина – пр. Строителей – ост. "Пл. Победы"; в обратном направлении: Ост. "Пл. Победы" – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршрутам;
- по маршруту №41: … пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту; в обратном направлении: …ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- по маршруту №6: …пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия – ост. "Элеватор"; в обратном направлении: ост. "Элеватор" – ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- по маршрутам №33, 109, 109оп: … пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Аванесова, далее – по маршрутам; в обратном направлении: … ул. Аванесова – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршрутам;
- по маршруту №78: … пр. Комсомольский – ул. Гоголя, далее – по маршруту, в обратном направлении: … пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский, далее – по маршруту;
- по маршруту №19, 20: … пр. Строителей – пр. Красноармейский – разворот на перекрёстке с ул. Ползунова – ост. "Пл. Спартака"; в обратном направлении: ост. "Пл. Спартака" – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам;
- по маршруту №55: … ост. "Пл. Победы" – пр. Красноармейский – ул. Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: …ул. Аванесова – пр. Красноармейский – ост. "Пл. Победы";
- по маршруту №27, 110: … пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ост. "Пл. Спартака-2"; в обратном направлении: ост. "Пл. Спартака-2" – пр. Социалистический – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршруту;
- по маршруту №70: … пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту; в обратном направлении: …ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
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