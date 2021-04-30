Ещё одну дорогу перекрыли из-за паводка в Алтайском крае

Движение на трассе Красногорское – Карагайка – Ивановка закрыли в связи с затоплением и разрушением участка дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.
"Дорожники Юго-Восточного ДСУ проведут мероприятия по отсыпке дорожного полотна инертными материалами для восстановления проезда", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в крае из-за паводка по-прежнему остаётся закрыта дорога Алейск – Безголосово – К13 в Алейском районе. Однако по направлению есть альтернативный проезд.
Актуальную информацию о проезде можно уточнять по следующим номерам:
- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 65-82-19;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Напомним, что в барнаульском микрорайоне Затон открыли движение по дороге на остров Шубинский после ухода паводковых вод.
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