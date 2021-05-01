Мобильные пункты вакцинации в майские праздники будут работать в особом режиме

В Минздраве предупреждают о том, что мобильные пункты вакцинации в Алтайском крае на период майских праздников перейдут в особый режим работы. Об этом сообщает официальный сайт региона.
"Один из них, расположенный в посёлке Южном, перестал работать 29 апреля. ФАП у торгового центра "Пионер" (проспект Ленина, 102в) не будет работать 1, 2 и 3 мая; с 4 мая он будет открыт с 10 до 16 часов. Мобильный комплекс у торгового центра "Весна" (улица Малахова, 86в) будет работать все праздничные дни с 10 до 16 часов. ФАП на площади Сахарова открыт 1, 2 и 3 мая, а также 8, 9 и 10 мая с 10 до 16 часов", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в регионе полностью привиты 115 542 человека. Ещё 189 177 получают прививки.
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