На Алтае восстановили проезд до озера Телецкого

Дорожники восстановили движение транспорта по участку трассы Горно-Алтайск – озеро Телецкое, который перекрывали из-за выхода из берегов реки Иша, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
С вечера 30 апреля закрыты были свыше 20 км дороги (участок с 66-й по 90-й километр) в районе села Советского.
"Причиной подтопления стали обильные осадки, наблюдавшиеся в регионе с 00:00 30 апреля, – уточнили в ведомстве. – После снижения уровня воды движение по участку открыли".
Для обеспечения безопасного проезда задействовали 16 единиц специализированной дорожной техники: восемь самосвалов, три тяжёлых колёсных трактора и пять экскаваторов. В настоящее время участок открыт для всех видов транспорта.
Напомним, в Горно-Алтайске ввели режим ЧС из-за паводка. Вода подтопила 35 домовладений.
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