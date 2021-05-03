Жительница Новоалтайска ограбила свою знакомую после застолья

Жительницу Новоалтайска задержали по подозрению в грабеже. Как установила полиция, после застолья она нанесла телесные повреждения своей давней знакомой и украла у неё планшет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в новоалтайский отдел полиции обратилась 51-летняя женщина, которая рассказала, что давняя приятельница с применением насилия похитила у нее планшет. По ее словам, во время распития алкогольных напитков в компании знакомых у них возник конфликт. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.
Полиция оперативно задержала злоумышленницу, которая дала признательные показания. Гаджет изъяли и вернули владелице. Теперь подозреваемой грозит до 4 лет лишения свободы по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
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